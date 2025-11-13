Hírlevél

versendi

Szétnyílt egy sír Baranyában, nem akármi került elő belőle

Szokatlan esetről számoltak be Versendről. Kettényílt egy sír a helyi temetőben, a sírkő alól hangok szűrődtek ki. A helyiek megdöbbenve látták, mi rejtőzött alatta.
Megdöbbentő felvétel járja be a közösségi médiát: egy fiatal nő rögzítette azt a pillanatot, amikor a versendi temetőben egy kettényílt sír fedele alól furcsa hangokat hallott. A sírkő mintha elmozdult volna az eredeti helyéről, a rés pedig szétnyílt annyira, hogy be lehessen látni alá – vette észre a Bors.

sírok egy temetőben (illusztráció)
sírok egy temetőben (illusztráció)
Fotó: KoolShooters/Pexels.com

A nő benézett a nyílásba. Ekkor értette meg, hogy mi adta ki a hangot. 

Egy kutya beköltözött a sírkő alá az öt kicsinyével együtt, feltehetően a hideg elől keresett menedéket. 

A felvétel egy állatvédőhöz is eljutott. Ő is közzétette, hogy minél hamarabb biztonságos helyet találjanak nekik. Az állatokat szerető, jó emberek ideiglenesen vizet és takarót helyeztek ki a kutyacsaládnak, 

amit valaki másnapra elvitt, vagy ellopott.

Az öt kiskutyából négyet sikerült befognia az állatmentőknek, egy kölyök viszont elpusztult. A lap úgy tudja, a megmentett kiskutyák a Baranyai Radikális Állatvédő Alapítványhoz kerültek, ahol azonnal ellátta őket egy állatorvos. Az alapítvány tájékoztatása szerint a kölyköket meleg helyen helyezték el, és folyamatosan figyelik őket. Most azon dolgoznak, hogy az anyakutya is biztonságba kerüljön, de ahhoz előbb meg kell találniuk, mert elszaladt. A kiskutyákról képeket is láthat, ha ide kattint.

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

