Sniccerrel vágták meg egy férfi nyakát Pécsett

November 7-én, pénteken este Baranya vármegye székhelyén, Pécsett a Komlói úton összeveszett két férfi. Az 50 éves előkapott egy sniccert, amivel a fiatalabb férfinek megvágta a nyakát - írta meg a Bama.hu.

Sniccerrel támadtak meg egy férfit egy pécsi utcán, fotó: Police.hu

Erre a 37 éves "áldozat" és 26 éves felesége a támadótól megszerzett sniccerrel, botokkal és sörösüveggel esett az 50 éves férfinek, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A két másik ember könnyebben sérült meg. A rendőrök mindhármukat kihallgatták.

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított ellenük eljárást a Pécsi Rendőrkapitányság.

A házaspárt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

