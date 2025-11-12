Videón, ahogy leköpte, majd eltörte az orrát egy idős sofőrnek az őrjöngő autós

Véresre vert egy idős férfit a kontrollvesztett sofőr egy váci parkolóban. Azon vesztek össze, hogy a bántalmazott szerint a másik férfi a kocsijával túl közel ment az ő autójához. Az őrjöngő előbb alpári stílusban üvöltözött az idős autóssal, majd beköpött a kocsi ablakán, végül brutálisan rátámadt. A döbbenetes jelenetről videó is készült, amit a Tények.hu tett közzé.

Egy balegyenessel zárta le a vitát az agresszív sofőr Vácon

Fotó: Tények.hu

A felvételen tisztán látszik, amint a fiatalabb férfi a lehúzott ablakon keresztül egy hatalas balegyenest visz be az autóban ülő sofőr fejére. Az ütés következtében az idős áldozat súlyosan megsérült: eltört az orra, és ömlött belőle a vér. Szemtanúk szerint a támadás után sokkos állapotba került és félrebeszélt.

Vácon nem ismeretlen az agresszív sofőr

Kiderült, hogy a városban sokan ismerik a támadót, nem ez volt az első alkalom, hogy balhézott. Korábban volt, hogy két várandós nőt és a velük utazó két gyermeket hozta életveszélyes helyzetbe. Akkor, szintén egy közlekedési konfliktust követően a város egyik végéből a másikig üldözte a hölgyeket dudálva, kiabálva.

Súlyos bűncselekményt követett el a férfi

A TV2 hírműsorának nyilatkozó ügyvéd elmondta, ha a sértettnek valóban eltört az orra, akkor a támadás súlyos testi sértésnek minősül, amiért az agresszor – visszaesőként – akár nyolc évre is börtönbe mehet. Úgy tudni azonban, hogy a megtámadott idős férfi még nem tett feljelentést.

Éppen ma egy egészen hasonló esetről is beszámoltunk. Zalaegerszegen egy 65 éves férfi szándékosan akadályozta a sértett autójának haladását: előbb agresszív büntetőfékezésbe kezdett, majd mérgében bántalmazta is a kipécézett női sofőrt.