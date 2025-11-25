Döbbenetes felvétel: egy pillanat alatt életveszélybe sodort mindenkit az autópályán

Az ember néha azt hinné, már mindent látott az utakon, aztán jön egy felvétel, ami felülír mindent. Az MKIF Zrt. legfrissebb videója is ilyen: egy napsütéses októberi napon egy sofőr gondolt egy merészet, figyelmen kívül hagyta a ,,behajtani tilos" táblát, és a forgalommal szemben indult el az M35-ösön, ráadásul a belső sávban, teljes meggyőződéssel – írta a Vaol.hu.

Nem zavartatta magát a sofőr, a forgalommal szemben hajtott az autópályán

Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

Veszélyes manőver egy felelőtlen sofőrtől

Szerencsére a szabályosan közlekedő autósok és kamionosok gyors reakciója megakadályozta, hogy baleset történjen,, mindenki azonnal kitért előle, így a helyzet végül szerencsésen zárult.

Az MKIF felhívja a figyelmet, hogy az autópályán indokolatlan lassítás, megállás, megfordulás vagy a forgalommal szembeni haladás nemcsak életveszélyes, de szigorúan tilos is. Minden ilyen esetben a rendőrség azonnal értesítést kap, a társaság munkatársai pedig rögtön a helyszínre indulnak. A felvételek a hatóságokhoz kerültek, a sofőrt pedig a rendőrök állították meg.

Az MKIF kiemeli, hogy az autópályán három dologra soha nem számít a vezető: tolató, álló jármű vagy a szembejövő forgalom. Ezek mind azonnali reakciót igényelnek, hiszen az életet veszélyeztetik.