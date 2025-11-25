Döbbenetes felvétel: egy pillanat alatt életveszélybe sodort mindenkit az autópályán

Hírlevél

Az MKIF Zrt. felvétele egy egészen hihetetlen közlekedési szituációt rögzített az M35-ös autópályán. A sofőr rossz irányba hajtott fel a pályára, majd a belső sávban haladva a forgalommal szemben folytatta útját.
M35-ösautópályasofőrkreszforgalom

Az ember néha azt hinné, már mindent látott az utakon, aztán jön egy felvétel, ami felülír mindent. Az MKIF Zrt. legfrissebb videója is ilyen: egy napsütéses októberi napon egy sofőr gondolt egy merészet, figyelmen kívül hagyta a ,,behajtani tilos" táblát, és a forgalommal szemben indult el az M35-ösön, ráadásul a belső sávban, teljes meggyőződéssel – írta a Vaol.hu.

Nem zavartatta magát a sofőr, a forgalommal szemben hajtott az autópályán
Nem zavartatta magát a sofőr, a forgalommal szemben hajtott az autópályán
Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

Veszélyes manőver egy felelőtlen sofőrtől

Szerencsére a szabályosan közlekedő autósok és kamionosok gyors reakciója megakadályozta, hogy baleset történjen,, mindenki azonnal kitért előle, így a helyzet végül szerencsésen zárult.

Az MKIF felhívja a figyelmet, hogy az autópályán indokolatlan lassítás, megállás, megfordulás vagy a forgalommal szembeni haladás nemcsak életveszélyes, de szigorúan tilos is. Minden ilyen esetben a rendőrség azonnal értesítést kap, a társaság munkatársai pedig rögtön a helyszínre indulnak. A felvételek a hatóságokhoz kerültek, a sofőrt pedig a rendőrök állították meg.

Az MKIF kiemeli, hogy az autópályán három dologra soha nem számít a vezető: tolató, álló jármű vagy a szembejövő forgalom. Ezek mind azonnali reakciót igényelnek, hiszen az életet veszélyeztetik.

 

