Sósav az aszfalton: megszólalt a BorsodChem a katasztrofális fuvar után

Komoly riadalmat keltett Miskolcon, amikor múlt szerdán egy sósavat szállító kamion behajtott egy vasúti felüljáró alá, ahol egyszerűen nem fért el, a tartály pedig ennek következtében kiszakadt. A város egy része órákra megbénult, leállt a vasút, korlátozták a buszközlekedést és csak a katasztrófavédelem gyors munkáján múlt, hogy nem lett nagyobb baj – írta a Boon.hu.

Sósav ömlött az útra a kiömlött tartályból

Fotó: Katasztrófavédelem

A közvélemény hetek óta találgatja, hogy ki felelős a hatalmas kavarodásért? Most végre megszólalt a BorsodChem és elárulták, hogy a jármű valóban Kazincbarcikáról az ő telephelyükről indult el, de a cég szerint innentől kezdve már semmi ráhatásuk nem volt a fuvarra.

A BorsodChem közleménye szerint ők csupán a szabályos betöltésért és az átadásig tartó folyamatokért felelnek.

A szállítást nem a társaságunk, és nem is valamely partnerünk, hanem a BorsodChemtől a vegyipari alapanyagot vásárló vállalat által megbízott fuvarozó cég végezte”

– hangsúlyozták.

A cég azt is megerősítette, hogy a kamionban sósavoldat volt, amit rengeteg iparág használ. A sósav természetesen veszélyes, maró hatású anyag, de a BorsodChem szerint ez a mostani balesetnél nem játszott szerepet:

Fontos megjegyezni, hogy a termék tulajdonságainak semmiféle szerepe nem volt a bekövetkezett rendkívüli eseményben. A közúti baleset a rendelkezésünkre álló információk alapján a közlekedési szabályok megsértéséből adódott, és ugyanígy bekövetkezhetett volna akkor is, ha más típusú anyagot szállít a jármű.”

– hangsúlyozzák a BorsodChem részéről.

A történet pikantériája, hogy a kamion egy rosszul választott útvonal miatt keveredett a Repülőtéri útra. A szakértők szerint könnyen lehet, hogy a sofőr GPS-e vezette tévútra és egy olyan alacsony felüljáró alá küldte, amely alatt a monstrum egyszerűen nem fért el.

A sósav okozta károk semlegesítésében a szakemberek nyújtottak segítséget

A baleset után a katasztrófavédelem villámgyorsan értesítette a BorsodChemet, akik saját tűzoltóikkal és dolgozóikkal siettek a helyszínre. Ők végezték többek között a veszélyes anyag átfejtését, hogy minél gyorsabban megszűnjön a fenyegetés.