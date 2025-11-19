Balesetet szenvedett egy sósavat szállító kamion

Szerdán délelőtt olyan jelenet játszódott le Miskolcon, amitől mindenki csak a fejét vakarta. A Repülőtéri úton egy sósavat szállító kamion beszorult egy vasúti híd alá és ezzel megbénította a fél város közlekedését - írta a Borsonline.hu

A sósav átfejtését megkezdte a katasztrófavédelem

Fotó: Pixabay

A monstrum nemcsak hogy fennakadt a híd alatt, de a veszélyes rakomány miatt a katasztrófavédelem is azonnal riadót fújt. A helyszínen jelenleg is zajlik a sav átfejtése. Ha az végre befejeződik, csak akkor kezdődhet a műszaki mentés és a híd alapos átvizsgálása, ami egy darabig biztos lefoglalja a szakembereket.

A sósav további kockázatokat is rejt magában

A helyzet annyira komolyra fordult, hogy a vonatközlekedés gyakorlatilag térdre rogyott. Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között teljesen leálltak a szerelvények, a MÁV pedig pótlóbuszokat küldött a káosz enyhítésére. A késések és módosítások garantáltan borzolják majd az utasok idegeit, főleg mivel délutánra sem ígérnek javulást.

A közúti és vasúti közlekedés egyaránt korlátozásra számíthat és a helyiek már most találgatják, vajon mikor szabadul fel a híd alól a balszerencsés kamion.

