Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

sósav

Balesetet szenvedett egy sósavat szállító kamion

2025. november 19. 15:12
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas a fennakadás Miskolcon. Egy sósavat szállító kamion úgy beszorult egy vasúti híd alá, hogy teljesen borult a vonatmenetrend és még messze nincs vége a káosznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sósavkatasztrófavédelemvonatkáoszbalesethídkamion

Szerdán délelőtt olyan jelenet játszódott le Miskolcon, amitől mindenki csak a fejét vakarta. A Repülőtéri úton egy sósavat szállító kamion beszorult egy vasúti híd alá és ezzel megbénította a fél város közlekedését - írta a Borsonline.hu

A sósav átfejtését megkezdte a katasztrófavédelem
A sósav átfejtését megkezdte a katasztrófavédelem
Fotó: Pixabay

A monstrum nemcsak hogy fennakadt a híd alatt, de a veszélyes rakomány miatt a katasztrófavédelem is azonnal riadót fújt. A helyszínen jelenleg is zajlik a sav átfejtése. Ha az végre befejeződik, csak akkor kezdődhet a műszaki mentés és a híd alapos átvizsgálása, ami egy darabig biztos lefoglalja a szakembereket.

A sósav további kockázatokat is rejt magában

A helyzet annyira komolyra fordult, hogy a vonatközlekedés gyakorlatilag térdre rogyott. Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között teljesen leálltak a szerelvények, a MÁV pedig pótlóbuszokat küldött a káosz enyhítésére. A késések és módosítások garantáltan borzolják majd az utasok idegeit, főleg mivel délutánra sem ígérnek javulást.

A közúti és vasúti közlekedés egyaránt korlátozásra számíthat és a helyiek már most találgatják, vajon mikor szabadul fel a híd alól a balszerencsés kamion.

Vonatbalesetről is napi szinten szólnak a hírek, a múlt héten egy tehervonat gázolt el egy embert a győri vonalon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!