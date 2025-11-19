Sósavas rémálom Miskolcon: felüljárónak csapódott a kamion, ömlött a veszélyes anyag – videó

Egy sósavszállító kamion a vasúti felüljárónak csapódott, majd a tartály meghasadt és a környéken érezhetővé vált a kellemetlen szagú, maró anyag. A sósav pillanatok alatt főszereplővé vált - írta a Boon.hu.

A sósav szétfolyt az úttesten

Fotó: Mogyorósi Pipó Zsolt

A 22 tonnás veszélyes anyagot szállító monstrum a Kazincbarcikán található BorsodChem területéről gurult ki, célállomásként Ukrajnát megjelölve. Úgy tűnik azonban, hogy a miskolci felüljáró egészen másképp gondolta a nap programját, mert a hatalmas szerelvény nekiütközött az aluljáró szerkezetének, majd a tank megsérült és becslések szerint 100-200 kilónyi sósav távozott a tartályból.

A sósav óriási károkat okozott

A látvány még a rutinos helyieket is meglepte. Gőzölgő anyag, fel-alá száguldozó katasztrófavédelmi autók és egy teljesen lebénult vasútvonal a tornanádaskai szakaszon. A vonatok percek alatt eltűntek a menetrendből, az utasok pedig csak kapkodták a fejüket, hogy miért némult meg hirtelen a vasúti közlekedés.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, a kamion sofőrje is ép bőrrel megúszta a malőrt. A katasztrófavédelem viszont azonnal a helyszínre sietett és megkezdte a kárelhárítást, nehogy a sósav komolyabb galibát okozzon.

A szakemberek szerint a kiömlött mennyiség nem jelentett életveszélyt, de a helyzetet ettől még komolyan kellett venni, hiszen a maró anyag nem játék.

A környéket órákra lezárták, a vonatok pedig még tovább sem közlekedhettek, amíg az utolsó csepp sósavat is biztonságosan semlegesítették.

