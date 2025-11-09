Szikláról zuhant le a sportoló a Vértesben, riasztották a mentőhelikoptert

Vasárnap délben mentőhelikoptert riasztottak a Vértesbe. Egy futó a mélybe zuhant a meredek szikláról Oroszlány és Gánt között. A súlyos baleset részleteit a Kemma.hu osztotta meg.

Súlyos baleset miatt riasztották a mentőhelikoptert a Vértesbe, egy sportoló zuhant a szikláról a mélybe

Fotó: Flajsz Péter/24 Óra/Kemma.hu

Súlyos baleset a Vértesben

Mentőhelikoptert kellett riasztani a lezuhant sportolóhoz. A baleset helyszínére oroszlányi önkormányzati tűzoltók mentőkötelekkel, mászóövekkel, láncfűrésszel felszerelkezve, egy terepjáró segítségével közelítették meg a bajbajutottat. A futót mentőboardon juttatták el a mentőhelikopterig – írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál a katasztrófavédelemre hivatkozva. A Kemma.hu legfrissebb információi szerint a mélybe zuhant sportoló egy 50 év körüli nő, akit súlyos sérülésekkel szállítottak mentőhelikopterrel kórházba.

Hatalmas vértócsa a padlón, súlyos baleset a Fórumban

A debreceni Fórum bevásárlóközpontban nagy riadalmat okozott a szombat késő délutáni szerencsétlenség, amely után hatalmas vértócsa borította be a padlózatot. A súlyos balesetben egy 60 év körüli férfi lezuhant a lépcsőről, és olyan komoly sérüléseket szenvedett el, hogy riasztani kellett a mentőket. A részletekért kattintson az Origóra!