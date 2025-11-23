Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

súlyos testi sértés

Súlyos testi sértés: elemlámpával támadt ismerősére egy férfi Tatán – videóval

Az elkövető többször megütötte az áldozat fejét és testét. A súlyos testi sértés mellett felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság, és rongálás miatt is elszámoltatják.
A rendőrök november 19-én hajnalban, otthonában lecsaptak arra a 35 éves férfira, aki november 11-én, fényes nappal egy fémből készült elemlámpával súlyosan megsebesítette egyik ismerősét. A sértett kutyája eltűnése miatt kérte számon B. Rudolfot, aki nehezményezte ezt. A gyanú szerint B. Rudolf társa lefogta a sértettet, a gyanúsított pedig a lámpával a fején és a testén több alkalommal megütötte, amitől súlyos sérülést szenvedett. Ezt követően az áldozat mobilját többször földhöz vágta, ettől a készülék használhatatlanná vált. A súlyos testi sértést B. Rudolf hozzátartozója is végignézte, sőt, szóban biztatta is a brutális bántalmazásra – számolt be a Kemma.hu.

súlyos testi sértés
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés, rongálás miatt is nyomoztak a tatai rendőrök
Fotó: Police.hu

Nem csupán a súlyos testi sértés miatt kell felelnie

A rendőrök a házkutatás során megtalálták és lefoglalták az elkövetés eszközét. B. Rudolfot a tatai nyomozók súlyos testi sértés, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, továbbá rongálás bűntette miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe.

Elfogták azt az őrjöngő autóst, aki leköpött, majd véresre vert egy idős sofőrt egy váci parkolóban. A rendőrség a sajtóban megjelent hírek alapján indított büntetőeljárást. Részletek az Origo cikkében olvashatók.

 

