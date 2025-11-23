Súlyos testi sértés: elemlámpával támadt ismerősére egy férfi Tatán – videóval

A rendőrök november 19-én hajnalban, otthonában lecsaptak arra a 35 éves férfira, aki november 11-én, fényes nappal egy fémből készült elemlámpával súlyosan megsebesítette egyik ismerősét. A sértett kutyája eltűnése miatt kérte számon B. Rudolfot, aki nehezményezte ezt. A gyanú szerint B. Rudolf társa lefogta a sértettet, a gyanúsított pedig a lámpával a fején és a testén több alkalommal megütötte, amitől súlyos sérülést szenvedett. Ezt követően az áldozat mobilját többször földhöz vágta, ettől a készülék használhatatlanná vált. A súlyos testi sértést B. Rudolf hozzátartozója is végignézte, sőt, szóban biztatta is a brutális bántalmazásra – számolt be a Kemma.hu.

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés, rongálás miatt is nyomoztak a tatai rendőrök

Fotó: Police.hu

Nem csupán a súlyos testi sértés miatt kell felelnie

A rendőrök a házkutatás során megtalálták és lefoglalták az elkövetés eszközét. B. Rudolfot a tatai nyomozók súlyos testi sértés, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, továbbá rongálás bűntette miatt hallgatták ki, és vették őrizetbe.

