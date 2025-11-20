Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Szent István-bazilika

Dráma a belvárosban: lángokban áll egy ház tetőszerkezete a Szent István-bazilikával szemben – videóval

Tegnap, 14:35
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origo éppen a helyszínen tartózkodó munkatársa számolt be a tűzesetről. Kigyulladt egy ház teteje a Szent István-bazilikánál lévő karácsonyi vásár közvetlen közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szent István-bazilikaSzent István téradventi vásártetőtértűzeset

Munkatársunk elmondása szerint előbb óriási füst szállt fel az V. kerületben, a Szent István tér 3. számú ház tetőteréből, majd hamarosan a lángok is felcsaptak.

Ég egy ház teteje a Szent István-bazilika szomszédságában
Ég egy ház teteje a Szent István-bazilika szomszédságában Fotó: MW

A tűzoltók több egységgel vonultak a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel kitüntetett adventi kitelepülés elé, és már megkezdődött az oltás is.

A további részletekről hamarosan beszámolunk.

FRISSÍTÉS!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést.

tűzoltók a Szent István-bazilika előtt
Tűzoltók a Szent István-bazilika előtt Fotó: MW

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!