Dráma a belvárosban: lángokban áll egy ház tetőszerkezete a Szent István-bazilikával szemben – videóval

Munkatársunk elmondása szerint előbb óriási füst szállt fel az V. kerületben, a Szent István tér 3. számú ház tetőteréből, majd hamarosan a lángok is felcsaptak.

Ég egy ház teteje a Szent István-bazilika szomszédságában Fotó: MW

A tűzoltók több egységgel vonultak a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel kitüntetett adventi kitelepülés elé, és már megkezdődött az oltás is.

A további részletekről hamarosan beszámolunk.

FRISSÍTÉS!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést.