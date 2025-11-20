Dráma a belvárosban: lángokban áll egy ház tetőszerkezete a Szent István-bazilikával szemben – videóval

Az Origo éppen a helyszínen tartózkodó munkatársa számolt be a tűzesetről. Kigyulladt egy ház teteje a Szent István-bazilikánál lévő karácsonyi vásár közvetlen közelében.
Munkatársunk elmondása szerint előbb óriási füst szállt fel az V. kerületben, a Szent István tér 3. számú ház tetőteréből, majd hamarosan a lángok is felcsaptak.
A tűzoltók több egységgel vonultak a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel kitüntetett adventi kitelepülés elé, és már megkezdődött az oltás is.
A további részletekről hamarosan beszámolunk.
FRISSÍTÉS!
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasház ötödik emeleti lakása ég az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. A tűz nagy terjedelemben a tetőre is átterjedt. Az épületben a tűzzel érintett szinten megkezdték a kiürítést.
