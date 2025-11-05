Megrázó baleset Szentmártonkátán: öten haltak meg a vonat által szétroncsolt autóban

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után. A járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették a balesetben – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Hatan utaztak az autóban, amelyet elsodort a vonat Szalkszentmártonnál. Öten a helyszínen meghaltak a balesetben

Fotó: MTI

Megdöbbentő baleset Szentmártonkátán

A szerencsétlenség Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt. A hatóságok szerint a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – az elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező tápiószecsői önkéntes és nagykátai hivatásos tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből. A sérült életéért most is küzdenek az orvosok. A MÁV tájékoztatása szerint a vasúton utazók közöl senki sem sérült meg.

A vasúti közlekedés a reggeli órákra helyreállhat Tápiószecső és Nagykáta között, ugyanis a MÁV szerint hajnali 4 óra felé befejezték a helyszínelést.