Megható, mit meg nem tesznek a helyiek a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak rokonaiért

Szentmártonkáta egy békés, álmos nagyközség Pest vármegye keleti felében, közel Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez - írja a Szoljon.hu. Mindössze 5000 ember lakik a településen, ami egycsapásra ismertté vált november 5-én, amikor kiderült, mi történt az éjjel. November 4-e a szentmártonkátai vonatbaleset napja.

Gyertyák, mécsesek, koszorúk a szentmártonkátai vonatbaleset helyszínén

Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

Kedden este kisfia és várandós felesége várta haza a 24 éves Zoltánt, de hiába. A férfi aznap szórakozni indult a barátaival. Az új autójával mentek, öten ültek mellette: István, Gábor, Csilla, Viktória és a legfiatalabb, Robika. Alkoholt ittak és aztán kocsikáztak egy kicsit. Pirost mutatott a lámpa a vasúti átjárónál, amikor odaértek. A sorompó is le volt engedve. Zoltán ezt megkerülve a sínekre hajtott. Nem volt szerencséjük, pont akkor érkezett a Tokaj Intercity. Öten azonnal szörnyethaltak, egyedül Viktória maradt életben, de ő is súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban került kórházba.

A hat fiatal azt ünnepelte, hogy a sofőr három hét haladékot kapott korábbi közlekedési bírsága kifizetésére.

A buliba velük akart tartani egy barát is, akinek az volt a szerencséje, hogy lekéste a buszt, így ennek köszönheti az életét.

A faluban még mindig a szentmártonkátai vonatbaleset a téma

A Szentmártonkáta központjában álló községházára kitűzték a fekete lobogót. A falu vezetője és tanácsa részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak a település Facebook-oldalán: „Mind magam, mind a képviselő-testület nevében együttérzésünket, őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak. Skoda Ferenc polgármester”.

A mécsesekkel és koszorúkkal körülvett vasúti átjáróba negyedóránként érkeznek megemlékezők: ki gyertyát gyújt, ki virágot hoz - írta a Szoljon.hu.

Mindannyian Szentmártonkátán laktak"

– válaszolt a tragédia helyszíne közelében vonatra várakozó utasok közül egy középkorú férfi, aki meg is mutatta a szolnoki újságírónak, hogy ki merre. Azt is megtudta, hogy összefogott a falu.

Közös temetése lehet a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak.

A szentmártonkátai vasúti átjáró mellett negyedóránként érkeztek az elhunytakra emlékezők: mécseseket, gyertyákat gyújtanak, virágokat, koszorúkat helyeznek el a borzalmas tragédia helyszínén.

Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

"Egy jól értesült hölgy már azt is tudja, hogy az egyik elhunyt fiatal családja rokonságban áll az egyik helybéli ügyvéddel, aki már meg is kezdte ellátni az ügyben érintettek jogi képviseletét.

Egy szintén középkorú férfi pedig arról beszélt, hogy egy nagykátai temetkezési vállalkozás intézi a fiatalok közös szertartáson történő búcsúztatását.

Azt is beszélik a faluban, hogy a családok egy része anyagi segítséget is igényelne a temetéshez, mely felkéréshez már többen is csatlakoztak" - írta meg a hírportál. Szentmártonkátán most nyugalom honol. Csak az átjárónál 5 percenként átrobogó vonatok félelmetessé hangja töri meg a síri csendet.