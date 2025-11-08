Kedden este kisfia és várandós felesége várta haza a 24 éves Zoltánt, de hiába. A férfi aznap szórakozni indult a barátaival. Az új autójával mentek, öten ültek mellette: István, Gábor, Csilla, Viktória és a legfiatalabb, Robika. Alkoholt ittak és aztán kocsikáztak egy kicsit. Pirost mutatott a lámpa a vasúti átjárónál, amikor odaértek. A sorompó is le volt engedve. Zoltán ezt megkerülve a sínekre hajtott. Nem volt szerencséjük, pont akkor érkezett a Tokaj Intercity. Öten azonnal szörnyethaltak, egyedül Viktória maradt életben, de ő is súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban került kórházba. Szeretteik gyászolják a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatait. A sofőr édesapja beszélt a Borsnak a fiáról.

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben Fotó: MTI

A szentmártonkátai vonatbalesetet okozó sofőr sem élte túl

Zolinak nem volt jogosítványa, és már többször is vezetett ittasan"

– árulta el zokogva az édesapja a lapnak. A férfi rokonai is összeomlottak.

Félt, hogy megállítják, és amikor az este folyamán rendőrökbe futottak, menekülni kezdett. Megálltak egy benzinkúton, majd a vasút irányába hajtottak. Zoli kikerülte a sorompót, azt hitte biztosan, hogy még átér a vonat előtt, de pont elgázolta őket az érkező vonat."

Az áldozatok családtagjai összegyűltek, hogy együtt gyászolják a fiatalokat.

Ittak és kocsikáztak a fiatalok Fotó: MTI

A fiamnak van egy hatéves kisfia, ő is itt van velünk

– folytatta az édesapa.

Semmit sem ért, nem tudja, mi történt, még nem mondtuk el neki, hogy meghalt az édesapja. A felesége pedig éppen várandós, egy hónap múlva fog megszülni. Nagyon várták a kicsit… A menyem azóta sokkos állapotban van, nem tudja megérteni, feldolgozni ezt az egészet."

A hatodik utason, a 19 éves Viktórián több műtétet is elvégeztek, végül csütörtökön magához tért. Nem tudni, hogy mit tud, de azt még nem merték neki elmondani, hogy az öccse nem élte túl a szentmártonkátai vonatbalesetet.