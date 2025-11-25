November elején kerültek nyilvánosságra azok a felvételek és fotók, amelyeken romániai Jád polgármestere az irodájában látható intim helyzetben az egyik beosztottjával. A HotNews.ro információi szerint a Beszterce–Naszód megyei rendőrségen indult nyomozás az ügyben az ügyészség irányítása alatt. Három helyszínen – több magánlakásban és a községházán – is házkutatást tartottak, ami után bevitték a kapitányságra Traian Simioncát szexuális erőszak gyanújával - írta meg a Maszol.ro.

Szexuális erőszakkal gyanúsítanak egy baloldali polgármestert Romániában

Fotó: John Rocha/Pexels.com

Ezzel védekezik a baloldali polgármester, akit szexuális erőszakkal gyanúsítanak

Traian Simioncát nemi erőszak, szexuális bántalmazás, szeméremsértés és személyes adattal való visszaélés miatt kihallgatták és 24 órára őrizetbe vették. A polgármester szerint „valaki viccnek vagy lejáratásnak szánta az egészet a mesterséges intelligenciával manipulált képekkel”, és az egészből semmi nem igaz.

Azt nem tudni, hogy pártja, a baloldali Romániai Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői hisznek-e neki, mindenesetre azonnal felfüggesztették a politikus tagságát.

Amíg a romániai hatóságok a baloldali szexuális ragadozót üldözik, az ukrán hatóságok azt is letagadják, hogy ukrán katonák vertek agyon egy kárpátaljai férfit nyáron. Sebestyén József szülei úgy érezték, eljött az idő, hogy hallassák a hangjukat. Katintson ide és olvassa el, mit mondtak az idős emberek, akik fiuk gyilkosainak is üzentek.

