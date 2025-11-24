Hírlevél

Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

vallomás

Hónapokig élt félelemben a 15 éves áldozat: senki nem hitte volna, mi zajlott a dorogi otthonban

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Esztergomi Járásbíróság november 25-én folytatja a tárgyalást, ahol tanúk vallomásai deríthetik ki, mi zajlott a dorogi otthon falai között. A szexuális erőszak miatt indult eljárás központi eleme, hogy a vádlott a kiskorú lányt hónapokig bántalmazta.
Az Esztergomi Járásbíróság november 25-én, kedden folytatja annak az ügynek a tárgyalását, amelyben egy férfit azzal vádolnak, hogy kiskorú nevelt lányával szemben szexuális erőszakot követett el. A mostani tárgyalási napon a tanúk meghallgatása várható – írta a Kemma.hu.

Egy nevelőapa fél év alatt többször is szexuális erőszakot követett el kiskorú nevelt lányával szemben
Egy nevelőapa fél év alatt többször is szexuális erőszakot követett el kiskorú nevelt lányával szemben  (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Szexuális erőszak Dorogon: tanúk vallomásai segíthetik tisztázni az ügyet

A vádirat szerint a férfi egy dorogi házban élt élettársával és a kiskorú áldozattal. A vád alapján az édesanya távolléte alatt – amikor több napra kórházba került – a férfi két alkalommal is leitatta nevelt lányát, majd szexuális cselekményt végzett vele. A következő fél évben a férfi legalább ötször szexuálisan zaklatta nevelt lányát.  A hatóságok kiemelik, hogy a sértett kiszolgáltatottsága, valamint a vádlott és a lány közötti alá-fölérendeltségi viszony jelentős szerepet játszott abban, hogy a cselekmények megtörténhettek.

Egy szabolcsi település egyik házában hosszú időn át zajlottak súlyos visszaélések. A hat kiskorú rendkívül leromlott körülmények között, félelemben és rendszeres bántalmazás árnyékában élt, miközben a külvilág mit sem tudott arról, mi történik a zárt ajtók mögött.

 

 

