Hónapokig élt félelemben a 15 éves áldozat: senki nem hitte volna, mi zajlott a dorogi otthonban

Az Esztergomi Járásbíróság november 25-én, kedden folytatja annak az ügynek a tárgyalását, amelyben egy férfit azzal vádolnak, hogy kiskorú nevelt lányával szemben szexuális erőszakot követett el. A mostani tárgyalási napon a tanúk meghallgatása várható – írta a Kemma.hu.

Egy nevelőapa fél év alatt többször is szexuális erőszakot követett el kiskorú nevelt lányával szemben (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Szexuális erőszak Dorogon: tanúk vallomásai segíthetik tisztázni az ügyet

A vádirat szerint a férfi egy dorogi házban élt élettársával és a kiskorú áldozattal. A vád alapján az édesanya távolléte alatt – amikor több napra kórházba került – a férfi két alkalommal is leitatta nevelt lányát, majd szexuális cselekményt végzett vele. A következő fél évben a férfi legalább ötször szexuálisan zaklatta nevelt lányát. A hatóságok kiemelik, hogy a sértett kiszolgáltatottsága, valamint a vádlott és a lány közötti alá-fölérendeltségi viszony jelentős szerepet játszott abban, hogy a cselekmények megtörténhettek.

