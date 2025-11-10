Tizenhárom éve temették el Szita Bencét, az iszonyú kegyetlenséggel meggyilkolt kisfiút

Vajon mi késztethet bárkit is arra, hogy egy kisfiú életét brutális kegyetlenséggel elvegye? Milyen emberek képesek arra, hogy egy agyonkínzott kisfiút élve eltemessenek? Szita Bence, a csillogó szemű kisfiú tragédiája mellett ma sem mehetünk el szó nélkül. Éppen 13 éve, egy szomorú szombati napon, 2012. november 10-én vettek végső búcsút a kis Bencétől. Temetésén emberek ezrei fejezték ki részvétüket.

13 éve, 2012. november 10-én helyezték végső nyugalomra az állati kegyetlenséggel megölt kisfiút. Szita Bence még csak 11 éves volt...

Fotó: Bors

Szita Bence bonyolult családi kapcsolatban

Szita Bence édesanyja elvált korábbi férjétől, ám abból a házasságból is született egy lány, Lilla, akit a válás után Gyöngyi Sándor egyedül nevelt. Lelkiismeretes apaként minden hétvégén elvitte a kislányát az édesanyjához, ekkor ismerkedett meg az időközben megszületett kis Bencével. Mivel az édesanya nehéz anyagi körülmények között élt, arra kényszerült, hogy a kisfiút a nagyanyja gondnokságára bízza. A látogatások során a kisfiú és Gyöngyi Sándor közt erős kapcsolat alakult ki, a kis Bence az édesapjaként tekintett a férfira. Ezért Sándor úgy határozott, hogy a kisfiút is magához veszi, hogy a két testvért együtt élhessen, egy családban nőhessenek fel.

Sándornak volt egy élettársa Polcz Erika személyében, akinek szintén volt egy Bencével hasonló korú kisfia. A kis Bence úgy érezhette, hogy Polcz Erika elszereti tőle a nevelőapját, talán ennek tudható be, hogy a két kisfiú nagyon nehezen jött ki egymással.

Viszonyuk annyira megromlott, hogy Erika a kisfiával elköltözött Sándoréktól, ám a bosszúálló nő ördögi tervet eszelt ki Bence megölésére.

Azon a szörnyű napon...

A kis Bencét Sándor az egyik legjobb barátjára bízta, hogy vigye el autóval a kisfiút Erikához Kaposvárra 2012. október 29-én. Ilyenkor Bencét Felsőmocsoládról, ahol éltek, hol a barát vitte el, hol egyedül utazott busszal. A kaposvári pályaudvaron vagy a nővére, vagy Erika várta. A kisfiú nagyon szeretett a nővérével lenni, aki ekkor Erikánál lakott, ezért is utazott olyan gyakran hozzájuk.

Sándor éjfél után pár perccel kapta a telefont, hogy a kis Bence eltűnt, egész nap keresték, de nem találták.

Ahogy azt annak idején az Origo is megírta, a későbbi tanúvallomásokból és a bűncselekmény rekonstruálása során kiderült, Polcz Erika két hajléktalant, az 57 éves Bogdán Józsefet és a 41 éves Kertész Józsefet bérelte fel, hogy öljék meg a kisfiút. Egyikük Sándor korábbi kollégája volt, akit ő tanított be. A 11 éves kisfiút együtt csalták el a sántosi erdőbe, ahol elképesztő kegyetlenséggel vetettek véget az életének.

A kisfiút összeverték, egy ásó élével leütötték, a nyakán is megsebesítették. Egy késsel több mint 40-szer szúrták meg. Egy magatehetetlen, védekezni képtelen kisfiút... A kórboncnoki vizsgálatokból kiderült az is, hogy még élt a kis Bence, amikor eltemették. Ettől könyörtelenebb gaztetett kitalálni is nehéz lenne. És Polcz Erika mindezt sátáni vigyorral végignézte, később azt mondta a két férfinak, hogy megkönnyebbült.

A kisfiú holttestét később kiásták, és egy másik helyen, Toponár közelében temették el újra. Itt találták meg a rendőrök november 3-án. Bence ruháit és a telefonját a gyilkosai a Kaposba dobták.