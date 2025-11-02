Élete végéig börtönbe kerülhet a Szkíta Állam kormányzója

Hétfőn kezdődik a Zalaegerszegi Törvényszéken annak a szélsőséges csoportnak a pere, amely meg akarta dönteni a magyar államot és céljuk egy Szkíta Állam létrehozása volt. A per előkészítő ülésén a vádlottak meghallgatása lesz napirenden.

A Szkíta Államtól lefoglalt fegyverek: nem riadtak vissza az erőszaktól sem

Fotó: Police.hu

Szkíta Állam, szkíta önkormányzatok

A rendőrség 2024 januárjában csapott le a szélsőséges mozgalomra, az akcióban összesen 150 rendőr, köztük a Terrorelhárítási Központ munkatársai vettek részt. A nyomozók ekkor 10 helyszínen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat gyanúsítottként hallgattak ki. Több helyszínen éles maroklőfegyvert, lőszereket, Kalasnyikov-gépkarabélyt találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes fegyvereket és légfegyvereket foglaltak le.

A mozgalom 2022-ben jött létre, akkor egy olyan felvétel került fel egy közösségi videómegosztó portálra, amelyen a társaság tagjai bejelentették: megalakítják a Szkíta Magyarországot és elkezdik szabad katonai csapatok felfegyverzését. Kiemelték: a volt és a jelenlegi kormánytagokat letartóztatják, a rendőrséget lefegyverzik, a katonaságot átállítják maguk melle.

A vádirat szerint az I. rendű vádlott indította a mozgalmat. Társa, a IV. rendű vádlott egy olyan összeesküvés-elméletet („UCC-OPPT” elmélet) hirdetett, amely szerint 2012. december 25-én a világ összes kormányának és bankjának vagyonát lefoglalták, eltörölték az összes adósságot, visszavonták a bankok, a kormányok és a vállalatok működési engedélyét, mivel azok rabszolgaságot és magán pénzrendszereket működtettek. Az elmélet hívei megkérdőjelezik az államok legitimitását, a követők szerint Magyarország egy cég, az Alaptörvény, a magyar jogszabályok, a kormány, a hatóságok nem léteznek, így azok joghatóságát, kötelező érvényét magukra nézve nem ismerik el. Az összeesküvés-elmélet végül jó alapnak bizonyult a Szkíta Állam megalapítására szőtt tervekhez.

Szakrális Királyság

A per II. rendű vádlottja a Szakrális Királyság Mozgalmat vezette, amelynek célja Nagy-Magyarország, illetve a király nélküli királyság államformájának visszaállítása volt. Végül a vádlottak közös csoporttá szerveződtek, államtagadó, revizionista és antiszemita nézeteket hirdettek. Az I. rendű vádlott számos e-mailt küldött rendőrkapitányságoknak, ügyészségeknek, önkormányzatoknak, valamint hírközlő szerveknek, melyekben előrevetítette szabad katonai csapatok bevonulását, különböző személyek letartóztatását.