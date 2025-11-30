Vérfagyasztó éjszaka Budapesten: halálra verték a fiatal férfit a belvárosban

Budapest belvárosát. November 29-én, nem sokkal fél 11 előtt riasztották a rendőröket egy V. kerületi szórakozóhelyhez, ahol bejelentések szerint egy fiatal férfit sokkoló módon bántalmaztak – áll a Police.hu oldalán.

A rendőrök vizsgálják a szórakozóhelyen történt halálos bántalmazás körülményeit

Szórakozóhelyi bántalmazás a belvárosban

A helyszínre érkező járőrök azonnal megkezdték a 25 éves férfi újraélesztését, amit később a mentők folytattak és stabilizálási kísérlet után kórházba szállítottak. Minden erőfeszítés ellenére az áldozat életét már nem tudták megmenteni – a kórházban később elhunyt.

A rendőrök nem késlekedtek és alig hat perccel a bejelentés után, 22:45-kor a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit, akit a bántalmazás feltételezett elkövetőjeként azonosítottak.

Az ügyben a BRFK Életvédelmi Osztálya indított nyomozást halált okozó testi sértés gyanúja miatt. A férfi elszámoltatása jelenleg is tart, a nyomozók pedig a pontos körülményeket vizsgálják – hogyan fajult a konfliktus végzetes erőszakká, voltak-e szemtanúk, és mi előzte meg a támadást.

