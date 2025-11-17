Szörnyű hír érkezett az ajkai erőműbaleset sérültjéről

Mint azt az Origo is megírta, hárman sérültek meg a november 8-án bekövetkezett üzemi balesetben az ajkai erőműben. Egy ember súlyosan megégett, őt 8 méter magasan, egy 6 négyzetméteres tetőn fekve kellett stabilizálni, majd mentőhelikopterrel a győri kórház égési osztályára szállították. Ketten könyebb égési sérüléseket szenvedtek, őket a kórházi ellátás után hazaengedték.

Mentőhelikopter szállította kórházba az üzemi baleset súlyos sérültjét Fotó: Ajkamentők

Az eset kapcsán a Veolia Energia Magyarország Zrt., az erőmű üzemeltetője azt közölte az MTI-vel, hogy az ajkai erőműbaleset súlyos sérültje a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap hajnalban elhunyt. A Vaol.hu arról ír, hogy P. Zoltánt, az erőmű 51 éves középvezetőjét a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek, felelőseinek mielőbbi tisztázása érdekében.

Így történt az üzemi baleset

A tragédiával végződő baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során következett be, amikor a filterről kifolyó forró por égési sérülést okozott három dolgozónak.