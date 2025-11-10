Ahogy mi is megírtuk, november 10-én reggel a szombathelyi Váci Mihály utcából hívták a rendőröket egy brutális támadás miatt. Azt viszont most derítette ki a Vaol.hu, hogy a bejelentő mit mondott. Közölte, hogy egy férfi lépett oda hozzá, akit csak a keresztnevén ismer, és cigit kért tőle. Amikor nem kapott, hirtelen rátámadt. Többször megszúrkálta és elszaladt. Nem sokkal később már a mentőautóban feküdt a megkéselt, vérző áldozat és útban voltak vele a kórházba.

Nem fogja elhinni, miért szúrkáltak meg a férfit a szombathelyi utcán

Fotó: Przemysław Trojan/Pixabaycom

A Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai a helyszínen nyomokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és a biztonsági kamerák felvételeit is megnézték. A nyomozók azon dolgoznak, hogy mielőbb azonosítsák a támadót,

akit súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítanak.

Megszúrkálta és elmenekült, keresik

A késelő szökésben van. A rendőrök azt kérit, hogy aki tud róla valamit, jelentkezzen.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.





