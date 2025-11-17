Hírlevél

Elmarad a szerdára tervezett, ingyenes szűrővizsgálatokat biztosító családi nap Békéscsabán. A szűrőkamion sem érkezik meg, miután a Kecskeméten tomboló vihar óriási pusztítást végzett, és többen meg is sérültek.
Technikai okok miatt elmarad a november 19-re tervezett szűrőkamionos BENU Családi Életmód Nap Békéscsabán – tájékoztatta a Békés vármegyei hírportál szerkesztőségét a városháza sajtóreferense. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Facebook-oldal pedig arról adott tájékoztatást, hogy a döntés hátterében a hétfő délután Kecskeméten lecsapó rendkívül szélsőséges vihar áll, amely megsemmisítette a programhoz tartozó sátor- és eszközkomplexumot, továbbá a személyzet sérülését is okozta.

szűrőkamion
Megsemmisítette a szűrőkamionos program eszközeit a kecskeméti vihar
Fotó: Békéscsaba Megyei Jogú Város Facebook-oldala

Nem megy a szűrőkamion Békéscsabára

Az ingyenes szűrővizsgálatokat és családi egészségprogramokat eredetileg a Szent István térre szervezték. Jelenleg úgy tervezik, hogy az eseményt 2026 márciusában pótolják. A pontos részletekről később adnak tájékoztatást.

Az Origo is megírta: Kecskeméten óriási vihar volt, felhőszakadás, szélvihar és jégeső, intenzív villámlással. 

 

 

 

