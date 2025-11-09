Hírlevél

Brutális támadás Dormándon: lapáttal ütötték a nyugdíjast a pénzéért

Egy idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett egy otthonában történt incidens során Dormándon. A rendőrség elfogta a támadót és társát is.
Akár 10 év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, aki tavaly év végén betört egy 76 éves, nyugdíjas férfi dormándi otthonába, majd lapáttal megtámadta és kirabolta. A támadásban a sértett szomszédja is részt vett – írta a Borsoline.hu.

lapáttal támadták rá egy magyar nyugdíjasra
Kézi kerti lapát vagy ültetőlapát (illusztráció), ezzel támadták rá egy magyar nyugdíjasra
Fotó: Lisa from Pexels

A szomszéd is benne volt a támadásban

A nyugdíjas elmondása szerint a betörő először pénzt követelt tőle. Amikor közölte, hogy nincs nála, a férfi elhagyta a házat, de nemsokára visszatért, és folytatta, amit elkezdett. 

Olyan erővel ütötte meg az idős embert, hogy a lapát nyele eltört a fején, amitől súlyos sérüléseket szenvedett. 

A rabló nem egyedül volt. Egy másik férfivel – mint később kiderült – a megtámadott nyugdíjas szomszédjával együtt tört be a férfi otthonába.

A fejem teljesen tönkrement, itt vannak a hegek még most is"

– mondta el a TV2 Tényeknek az áldozat.

Végül az idős férfi elárulta a támadójának, hol találja a pénzét, amit a rabló eltett, majd elmenekült.

A rendőrök körülbelül egy hónapnyi nyomozás után elfogták mindkét férfit. A Heves Vármegyei Főügyészség felfegyverkezve elkövetett rablással, életveszélyt okozó testi sértéssel és magánlaksértéssel is vádolja a támadót. 

