Brutális támadás Dormándon: lapáttal ütötték a nyugdíjast a pénzéért

Akár 10 év börtönbüntetést is kaphat az a férfi, aki tavaly év végén betört egy 76 éves, nyugdíjas férfi dormándi otthonába, majd lapáttal megtámadta és kirabolta. A támadásban a sértett szomszédja is részt vett – írta a Borsoline.hu.

Kézi kerti lapát vagy ültetőlapát (illusztráció), ezzel támadták rá egy magyar nyugdíjasra

Fotó: Lisa from Pexels

A szomszéd is benne volt a támadásban

A nyugdíjas elmondása szerint a betörő először pénzt követelt tőle. Amikor közölte, hogy nincs nála, a férfi elhagyta a házat, de nemsokára visszatért, és folytatta, amit elkezdett.

Olyan erővel ütötte meg az idős embert, hogy a lapát nyele eltört a fején, amitől súlyos sérüléseket szenvedett.

A rabló nem egyedül volt. Egy másik férfivel – mint később kiderült – a megtámadott nyugdíjas szomszédjával együtt tört be a férfi otthonába.

A fejem teljesen tönkrement, itt vannak a hegek még most is"

– mondta el a TV2 Tényeknek az áldozat.

Végül az idős férfi elárulta a támadójának, hol találja a pénzét, amit a rabló eltett, majd elmenekült.

A rendőrök körülbelül egy hónapnyi nyomozás után elfogták mindkét férfit. A Heves Vármegyei Főügyészség felfegyverkezve elkövetett rablással, életveszélyt okozó testi sértéssel és magánlaksértéssel is vádolja a támadót.

