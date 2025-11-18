Kamionos mentette meg az ukrán barátja elöl menekülő vérző nőt – videó

Drámai jelenet borzolta a kedélyeket november 13-án az M35-ös autópálya egyik pihenőjénél. Egy vérző, sokkos állapotban lévő nő tántorgott oda egy kamionoshoz, aki azonnal érezte, hogy itt nagy a baj. A nő arcán több helyen csorgott a vér, alig tudott megállni a lábán és zavarában csak ukránul tudott elmondani annyit, hogy segítség kell. A sofőr rögtön hívta a rendőröket, egyértelmű volt, hogy brutális támadás áll a háttérben - írta a Borsonline.hu.

Támadás az autópálya szélén, egy vérző kért segítséget a kamionostól

Fotó: Pixabay

Nem is kellett sokat várni, a járőrök és a mentők percek alatt a helyszínre értek és hamar kiderült, hogy a történet sokkal sötétebb, mint elsőre gondolták. A 40 éves nő ugyanis a saját párjától menekült, mégpedig egy durván elfajult veszekedés után. A beszámolók szerint a kapcsolatuk nem volt éppen romantikus idill, a férfi a vita hevében brutálisan ütni-verni kezdte a nőt, könyörtelen intenzitással. A nő később alig tudta elmondani, mi történt vele, úgy sokkolta a támadás.

A támadás részletei

A legmegdöbbentőbb rész azonban csak ezután jött. A férfi a bántalmazás után teljes nyugalommal továbbhajtott a nővel az autópályán, mintha csak egy átlagos reggeli kiruccanás lenne. A pihenőben aztán a nőnek sikerült kiszabadulnia és segítséget kérnie, ez mentette meg az életét.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 39 éves ukrán férfit, akit azonnal előállítottak Hajdúböszörményben. Az orvosi vizsgálatok később igazolták a sokkoló valóságot, a nő több súlyos sérülést szenvedett el a támadás következtében.

A hatóságok nem is haboztak, a férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés miatt indult eljárás. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság gyorsan el is rendelt.

