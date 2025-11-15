Hírlevél

Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

bűntett

Botrány a tárgyalóteremben: tanúkat fenyegettek a folyamatban lévő ügy befolyásolásáért

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága több személy ellen folytat nyomozást kényszerítés hatósági eljárásban bűntett megalapozott gyanúja miatt, akik Székesfehérváron erőszakkal és fenyegetéssel próbáltak beavatkozni folyamatban lévő büntetőügyekbe. A gyanúsítottak célja az volt, hogy befolyásolják a meghallgatandó tanúk vallomásait.
A gyanúsítottak több ízben is megpróbálták rábírni a két tanút arra, hogy változtassák meg korábbi vallomásaikat. A megfélemlítés részeként az egyik sértettet telefonon keresztül életveszélyesen megfenyegették, míg a másikat nyílt utcán bántalmazták. A kényszerítés mögötti cél egyértelmű volt: az új, módosított vallomásokkal egy folyamatban lévő kábítószeres ügy érintettjének akarták szolgálni az érdekeit – írta a Duol.hu.

Tanúkat fenyegettek, hogy befolyásolják a tárgyalást (Illusztráció)
Tanúkat fenyegettek, hogy befolyásolják a tárgyalást (Illusztráció)
Fotó: BARANYAI ATTILA

Fenyítéssel akarták kényszeríteni a tanúkat

A gyanúsítottak elfogása céljából a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága, a Mélységi, Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály, valamint a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt, több helyszínen zajló akciót hajtottak végre 2025. november 12-én.

Az intézkedés során a nyomozók két személyt azonnal elfogtak és előállítottak. Ezt követően egy harmadik gyanúsított önként feladta magát, egy negyediket pedig egy székesfehérvári járőr fogott el. Mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A cselekményekkel összefüggésben egy ötödik személy ellen is érvényben van elfogatóparancs.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozta, hogy a tanúk befolyásolására irányuló bűncselekmények visszaszorítását kiemelt feladatának tekinti.

A napokban egy híres magyar celebet, Aureliót fenyegetés érte, miután ismeretlen tettesek megpróbálták felgyújtani édesanyja házát. Erről a témáról az Origo.hu oldalon olvashatnak bővebben.

 

