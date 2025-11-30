Taxis vert meg két nőt Budapest belvárosában, az egyik ájultan rogyott össze – videó

Elképesztő felvételek keringenek az interneten, a videót Instagramon és Redditen is meg lehet találni. A képsorokon az látható, ahogy egy taxis leüt két nőt, mindketten a földre esnek. Az egyik mozdulatlanul fekszik a történtek után, a másik pedig felpattan, belerúg egyet az autóba, majd a távozó kocsi után köp.

Egy taxis leütött két nőt egy V. kerületben szombaton, a rendőrség nyomozást indított (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Tumbász Hédi

Döbbenetes felvételek: nőket ver a taxis

Az Index.hu a rendőrségtől annyit tudott meg az ügyről, hogy az V. kerületi rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen. A hírek szerint a mentők beavatkozására nem volt szükség.

