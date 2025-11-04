T. Danny bajban: a toxikológus sem kímélte

T.Dannyvel szemben kábítószer-birtoklás miatt indított eljárást a rendőrség – tudta meg a Blikk. A BRFK tájékoztatása szerint az énekest szeptember végén igazoltatták, amikor a kábítószer gyorsteszt kimutatta, hogy kokaint fogyasztott, emellett alkoholos befolyásoltság alatt is állt.

T.Danny fellépés közben. Az előadót kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítja a rendőrség

Fotó: Ladóczki Balázs

Az autójában a hatóságok kisebb mennyiségű kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint egy üvegpipát is lefoglaltak. Az ügyben jelenleg is zajlik az eljárás. Borbély Zoltán ügyvéd az egyik kereskedelmi csatornának adott interjújában azt mondta:

Kábítószer-birtoklás miatt ritkán kerül valaki börtönbe, ez főként akkor fordul elő, ha a gyanúsított a drogot másnak is átadta vagy eladta. A közös fogyasztás más jogi megítélés alá esik, mint a kereskedelem.

Zacher Gábor is megszólalt T.Danny botrányáról

A történtek kapcsán Zacher Gábor toxikológus is megszólalt, aki szerint a rendszeres drogfogyasztás súlyos testi elváltozásokat okozhat.

Az orron keresztül fogyasztott szerek – például a kokain vagy a ketamin – hosszú távon tönkreteszik az orrporcot, amely elhalhat, sőt az orr formája is teljesen megváltozhat. A drogfüggőségről akkor beszélünk, ha valaki napi szinten használ szereket

– részletezte a szakorvos.

A Büntető Törvénykönyv szerint kábítószer birtoklása alapesetben 1–5 év, míg minősített esetben 2–8 év szabadságvesztéssel büntethető.