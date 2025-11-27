A budapesti koncerten nyomták földre a fiatalokat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy akció keretében fogta el azt a három román állampolgárt, akik a IX. kerületben rendezett koncerten telefonok lopásának sorozatát követték el – írta a Police.hu.

Összehangolt lopás miatt tűntek el a telefonok a koncertsorozat alatt

Fotó: Police.hu

Véget ért a telefonlopások sorozata

A hatóságok információi szerint a háromfős banda korábban több európai városban is hasonló bűncselekményeket követett el. A Budapestre érkező zenekar koncertjén a rendőrség azonnal akciócsoportot állított fel, együttműködve a helyszín üzemeltetőivel és biztonsági szolgálatával.

A férfiak a koncertek közönségébe vegyülve, összehangoltan lopkodtak: egyikük fedezte társait, miközben azok a tömegben lévő emberek zsebeiből mobiltelefonokat emeltek ki. A rendőrök civil ruhában figyelték a helyszínt, majd a parkolóban fogták el az elkövetőket.

Az átkutatás során a nyomozók 12 mobiltelefont találtak, amelyeket a gyanúsítottak feltehetően a bemérés elkerülésére alufóliába csomagoltak. A Zseblopási Alosztály lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a 25, 36 és 41 éves férfiakat, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A helyszíni képeket IDE kattintva nézhetik meg.

