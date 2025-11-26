Terrorcselekmény: felesége lefejezésével zsarolta meg a zsarukat

Nem mindennapi telefonhívás érkezett a 112-es segélyhívóra, egy részeg férfi azzal fenyegetőzött, hogy levágja a felesége fejét. A telefonálló tette terrorcselekménynek minősül, nem kellett sokáig várnia az ítéletre – áll a Magyarország Ügyészségének nyilatkozatában.

Terrorcselekmény miatt gyorsított eljárásban hoztak ítéletet a felesége fejének levágásával fenyegetőző férfi ügyében

Fotó: Illusztráció: Jan Woitas/dpa Picture-Alliance/AFP

A terrorcselekmény során a felesége lefejezésével zsarolta meg a rendőröket

A vádirat szerint a férfi 2025. október 2-án, 18 órakor salgótarjáni otthonából ittasan felhívta a mobiltelefonjáról a 112-es segélyhív központot és a diszpécserrel közölte, hogy

Ma szeretném a feleségemre ráhívni a rendőrséget, vagy kijönnek vagy elvágom neki a fejit, itt van a vejem, most jöjjön ki a rendőrség, mert én a fejét le fogom neki vágni

– hangzott el a telefonban.

Negyedóra múlva újból felhívta a segélyhívót és megismételte a fenyegetését. A rendőrség a férfit rövid időn belül előállította.

Aki abból a célból, hogy a rendőrséget arra kényszerítse, hogy valamit tegyen, erőszakos bűncselekményt követ el, megvalósítja a terrorcselekmény bűntettét. Ha ilyen cselekménnyel fenyegetőzik, a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettét követi el

– olvasható az ügyészség közleményében.

A férfit az sem mentesítette, hogy részeg volt, hiszen a hivatalos álláspont szerint aki alkoholt fogyaszt, annak számolnia kell azzal hogy lerészegedhet. Ezért a tettéért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, sőt, az ittassága bűntények elkövetésekor súlyosbító körülménynek számít.

A férfit gyorsított eljárásban a bíróság a Nógrád Vármegyei Főügyészség indítványa alapján 2 év, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és kötelezte az ügyben felmerült bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet jogerős.

Kamaszfiú szúrta nyakon a prostituáltat

A férfi még tizenéves korában egy sötét utcában késsel váratlanul rátámadt egy prostituáltra és a nyakán, illetve mellkasán brutálisan összeszurkálta. Több, mint húsz évvel később pedig azzal fenyegetőzött, hogy bombával fogja felrobbantani a bíróságot, így közveszéllyel fenyegetés miatt is felelnie kell.

Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!