Családi dráma: a férfi kis híján halálra szúrta édesanyja élettársát

A sértett 2023 májusában szóváltásba keveredett a vádlott nagynénjével, aminek az lett a vége, hogy az asszony pofon vágta a férfit. Meghallotta ezt az alkoholos befolyásoltság alatt levő unokaöcs, aki felkapta egy gereblye nyelét, amivel életveszélyes, 8 napon túl gyógyuló koponyasérüléseket okozott áldozatának. A további testi sértés elkövetésében akkor a pofozkodó nagynéni akadályozta meg. Azonban a szörnyűség folytatódott, a férfi 2023 szeptemberében késsel támadt az ágyban fekvő sértettre, aki az édesanyja élettársa volt. Első fokon 2025 májusában a Nyíregyházi Törvényszék az elkövetőt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A fellebbezések után az ügyet másodfokon a Debreceni Ítélőtábla tárgyalja november 13-án – írta meg a Haon.hu.

A támadó olyan súlyos testi sértéseket követett el, hogy az élettárs kétszer is életveszélyes állapotba került

Fotó: Török János/Bama.hu (illusztráció)

A kis híján halálos testi sértést okozó vádlott testvére hívta ki a mentőket

Két évvel ezelőtt, szeptemberben a vádlott alkoholos befolyásoltság alatt állított be édesanyja otthonába. A házban közösen italozott a nő élettársával, azonban konfliktus alakult ki a férfiak között. A vádlott később visszament a házba, ahol magához vett egy kést, és a hálószoba felé vette az irányt. Az ágyon pihenő sértettet a mellkasán, a nyakán, és a combján szúrta meg, életveszélyes sérüléseket okozva ezzel.

