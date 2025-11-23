Akár 8 évet is kaphatott volna, de ő inkább dobbantott a bíróság elől

Egyszerű módját választotta a vádlott, hogy halogassa a halogathatatlant. Súlyos, életveszélyt okozó testi sértés miatt kellett volna a bíróság elé állnia, ehelyett úgy döntött, meglóg a hatóságok elől – számolt be róla a Heol.hu.

Súlyos, életveszélyes testi sértés, de mikor lesz ítélet?

Nem tudták megtartani a november 20-ára kitűzött előkészítő ülést az Egri Törvényszéken egy büntetőügyben, amelyben a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolják. A férfi ezúttal sem jelent meg a bíróságon, pedig a törvényszék az elővezetését rendelte el, mivel a korábbi előkészítő ülésen sem „tette tiszteletét”– számolt be Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Járásbíróság elnökhelyettese, törvényszéki sajtószóvivő a Heves vármegyei hírportálnak.

A vádirat szerint a férfi és élettársának a rokona között már jó ideje nagyon feszült volt a viszony. A balhé 2024-ben tört ki egy telefonbeszélgetés miatt. A vádlott hallotta, hogy a párja a rokonával beszélget, aki részegen folyamatosan szidalmazta a nőt. Ezen feldühödve az élettársával elment a sértett otthonához.

A hangos veszekedés után a vádlott leütötte a rokont, aki elterült a földön, ekkor a férfi még bele is rúgott. A páros ezek után elment, magára hagyva a földön fekvő férfit.

Az orvosi szakvélemény szerint a sértett 6-8 hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett el, amelyek az igazságügyi orvosszakértő szerint közvetett életveszéllyel jártak.

A törvényszék kénytelen volt elhalasztani az előkészítő ülést, amelynek során a vádlott nyilatkozhatna a vádra, beismerést tehetne, továbbá döntés születhetne arról, szükséges-e bizonyítási eljárás. Az új tárgyalási időpontot a bíróság később tűzi ki

Jelen állás szerint, ha a vádlott a továbbiakban sem hajlandó a tárgyaláson megjelenni, a bíróság újabb intézkedéseket foganatosíthat. A hírportál azt is kiemelte, hogy ez az eset

az utóbbi évek egyik súlyosabb, családi konfliktusból eredő bántalmazási ügye Heves vármegyének.

