Szemetelésből testi sértés lett: dühöngő idős férfi támadt arra, aki szóvá tette az illegális lerakást

A vádirat szerint az eset idén augusztusban történt Berhida szőlőhegyénél. Az elkövető épp illegálisan rakott ki szemetet, amit egy arra járó férfi észrevett és szóvá is tett. A kibontakozó veszekedés során az idős elkövető a gépkocsijából elővett egy téglát, amivel fejbe ütötte a sértettet – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a minősített testi sértés ügyében – írta a Veol.hu.

Súlyos testi sértéssé fajult egy illegális szemétrakás (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Testi sértéssel válaszolt a dorgálásra

A megtámadott férfi sérülései nyolc napon belül gyógyulónak bizonyultak, azonban az alkalmazott erőszak súlyosabb, akár maradandó sérülés okozására is alkalmas lehetett volna. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével hozzon büntetővégzést, amelyben felfüggesztett börtönbüntetést szab ki az elkövetőre.

