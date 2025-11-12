Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Tudta?

Brutális időjárás lesz a következő napokban

bűntett

Szemetelésből testi sértés lett: dühöngő idős férfi támadt arra, aki szóvá tette az illegális lerakást

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy 79 éves férfi ellen, aki egy vita hevében téglával támadt rá vitapartnerére, majd fejbe vágta őt. A szándékos tett miatt az ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indított eljárást az idős elkövetővel szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bűntettvitapartnerVeszprém Vármegyei Főügyészségtéglatesti sértés

A vádirat szerint az eset idén augusztusban történt Berhida szőlőhegyénél. Az elkövető épp illegálisan rakott ki szemetet, amit egy arra járó férfi észrevett és szóvá is tett. A kibontakozó veszekedés során az idős elkövető a gépkocsijából elővett egy téglát, amivel fejbe ütötte a sértettet – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a minősített testi sértés ügyében – írta a Veol.hu.

Súlyos testi sértéssé fajult egy illegális szemétrakás (Illusztráció)
Súlyos testi sértéssé fajult egy illegális szemétrakás (Illusztráció)
Fotó: Pexels

Testi sértéssel válaszolt a dorgálásra

A megtámadott férfi sérülései nyolc napon belül gyógyulónak bizonyultak, azonban az alkalmazott erőszak súlyosabb, akár maradandó sérülés okozására is alkalmas lehetett volna. Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével hozzon büntetővégzést, amelyben felfüggesztett börtönbüntetést szab ki az elkövetőre.

Enyhébbnek mondható testi sértéssel szemben sajnos vannak olyan esetek is, ahol a bántalmazás sokkal kegyetlenebb és ismétlődő, a végső ítélet pedig elkerülhetetlenül börtön. Az Origo.hu cikkjében egy olyan férfiról olvashat, akire féltékenységből elkövetett bántalmazás miatt vár szabadságvesztés.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!