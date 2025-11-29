Megdöbbentően aljas kegyetlenséggel bánt áldozatával egy testvérpár

Fejér vármegyében a rendőrség őrizetbe vett egy testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hónapokug kizsákmányolták és bántalmazták az egyik ismerősüket. A nyomozás szerint a 19 és 24 éves férfiak erőszakkal és fenyegetéssel kényszerítették áldozatukat arra, hogy dolgozzon, ami után rendszerint elvették a keresetét és csak minimális juttatást biztosítottak számára – számolt be róla a Feol.hu.

A testvérpár többször betört az áldozat otthonába és erőszakkal kényszerítette munkára

Fotó: Police.hu

Erőszakkal kényszerítette áldozatát munkára a testvérpár

Az áldozatott többször elverték, és állítólag bolti lopásokra is kényszerítették. A gyanúsítottak emellett az otthonába is többször betörtek, ahol a ház eszközeit sajátjukként használták, ettek is meg is fürdötek. Az ügy súlyosságát fokozta, hogy amikor a testvérpár értesült az ellenük indított büntetőeljárásról, újabb erőszakkal próbálták rákényszeríteni az áldozatot, hogy vonja vissza a vallomását. A Fejér vármegyei rendőrök az ügy kapcsán emberkereskedelem, kényszermunka, rablás és hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés gyanúja miatt indítottak eljárást a testvérek ellen.

A rendőrség felhívja a figyelmet: az emberkereskedelem elleni fellépés mindenki közös felelőssége. Akinek tudomása van erőszakkal vagy fenyegetéssel járó kizsákmányolásról, haladéktalanul hívja a 112-t!

