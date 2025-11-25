Baleset érte a magyar TikTok-sztárt – videó

A TikTok-sztárt az elmúlt hetekben egy kisebb baleset érte. Orvosi kivizsgálásra érkezett vonattal Budapestre. Amikor a leszállt a vonatról, forró gőz csapta meg a lábát. A népszerű videókészítő erős fájdalmat érzett, és kénytelen volt elmenni szakorvoshoz, aki kitisztította a sebét. Most abban bízik, hogy a sérülése hamarosan teljesen begyógyul - írta meg a Bors.

A TikTok-sztár Siklós Csaba és a zenész Váradi Olasz

Ezt tudta? Két szervét is ajándékba kapta a TikTok-sztár

Siklós Csabával 14 évesen közölték, hogy csak akkor maradhat életben, ha új vesét és új májat is kap. Tíz évet kellett várnia a donorra,

végül egy tragikus balesetben meghalt rendőr szervei megmentették az életét.

Azóta minden napot ajándéknak tekint.

A fiatal férfi videóit több ezren nézik a platformokon élénk táncos tartalmai, motivációs üzenetei és humora miatt. Nemrég az ismert előadó, Váradi Olasz is felkérte egy klipre, amiből aztán nem lett semmi, mert összevesztek, ahogy a Ripost megírta.

Siklós Csaba most otthon lábadozik. A céljai változatlanok: olyan életet szeretne élni, amit gyerekkorában még elképzelni sem mert. A rajongók azt üzenték neki: mihamarabb gyógyuljon meg, hiszen várja a parkett.

