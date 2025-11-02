Nem szórakozták ki eléggé magukat a kamaszok egy mezőkövesdi bulin, ezért úgy döntöttek, hogy elkötnek egy munkagépet szombat éjjel. Az eszköz egy kavicsos tóban kötött ki Mezőkövesden, a 14-15 éves tinédzserekkel szemben büntetőeljárást indított a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele miatt – írta meg a Heol.hu.

A vízbe hajtottak az eszközzel a tinédzserek, a szüleik nem fogják megdícsérni őket

Kép forrása: Tóth Mihály, Heol.hu

Nagy bajban a tinédzserek

Az eset nem maradt észrevétlen, daruskocsival kellett kiemelni a munkagépet a vízből vasárnap reggel. A rendőrség jelenleg is elemzi a kamerafelvételeket, előállítás, gyanúsítás egyelőre nem történt. Az biztos, hogy a szüleik nem fogják megdícsérni őket: valószínűleg több millió forintos kár keletkezett.

A napokban egy sokkal súlyosabb bűncselekményt követtek el fiatalok: Hajdúnánáson egy buszmegállóban vert halálra egy férfit két tinédzser. Az elkövetőket hamar letartóztatták.