Faltörő kosként használta az autókat a tolvaj, másnap semmire nem emlékezett

Egy részeg férfi szerda hajnalban egy szombathelyi autókereskedésbe tört be, hogy autókat lopjon. Hajnali 2 óra körül három különböző járművel is megpróbált kijutni a telephelyről, de a kerítés mindhárom esetben megfogta a kocsikat. A botcsinálta tolvaj ezzel hatalmas anyagi kárt okozott az üzletnek, de egyetlen autóval sem jutott el messzire – írta a Vaol.hu.

Ez a tolvaj sem a legélesebb kés a fiókban

Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

Mindent megpróbált a tolvaj

A szombathelyi belváros közepén történt kísérlet a hangos próbálkozás miatt feltűnő volt, így többen is hívták a rendőröket, akik gyorsan a helyszínre értek és elfogták az illuminált állapotban lévő férfit.

A botcsinálta tolvaj hatalmas anyagi kárt okozott: összesen négy autót rongált meg, hármat próbált ellopni a telephelyről, egy negyediknek pedig nekiment. Ezen felül kidöntött egy villamos kapcsolószekrényt és egy villanyórát, nem beszélve a megrongált kerítésről és kapuról. Szerencsére az eset során senki sem sérült meg, a káosz okozóját a rendőrök őrizetbe vették.

A szokatlan randalírozásról készült galériát ide kattintva tekinthetik meg.

