Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Gyömrő

Előbb az autóját, aztán az arcát törték össze a vétlen sofőrnek – tömegverekedésbe torkollott egy baleset

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elszabadultak az indulatok egy közúti baleset után Mende és Gyömrő között. A tömegverekedést csupán a rendőri beavatkozás és a gázspray tudta megfékezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GyömrőTömegverekedésvétlenkábítószergyanúsittas sofőrrendőrsofőrgázsprayMende

Néhány nappal ezelőtt egy terepjáró sofőrje egy személyautót előzött Mende és Gyömrő között, amikor egy kanyarban összeütközött a szemből érkező járművel. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőr és utasai ittasak voltak, de a helyszínre érkező rendőrök kábítószergyanús port is találtak a kocsiban. A karambol végül tömegverekedésig fajult – adta hírül a Borsonline.hu.

tömegverekedés
Csak a gázspray állította meg a közúti baleset utáni tömegverekedést
Fotó: Gé/Bors

Még javában tartott a hatósági intézkedés, amikor a terepjárós rokonai megjelentek, és rátámadtak a vétlen sofőrre. A felbőszült pereputtyot a helyszínen tartózkodó rendőröknek is csak nagy nehézségek árán, gázspray bevetésével sikerült lecsillapítaniuk.

Videón a tömegverekedés

A megdöbbentő esetről videó is készült, amit a Tények.hu mutatott be. A riportból az is kiderül, hogy a baleset és az azt követő balhé miatt a mentők végül két súlyos és egy könnyű sérültet szállítottak kórházba. 

2023 márciusában Nyíregyházán tört ki tömegverekedés, amikor a Mamma Mia szórakozóhely előtt biztonsági őrök és vendégek brutálisan bántalmazták egymást. Az ügyben a napokban hirdettek elsőfokú ítéletet: összesen több mint 15 év szabadságvesztést róttak ki a rendbontókra. Részletek az Origo cikkében olvashatók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!