Előbb az autóját, aztán az arcát törték össze a vétlen sofőrnek – tömegverekedésbe torkollott egy baleset

Néhány nappal ezelőtt egy terepjáró sofőrje egy személyautót előzött Mende és Gyömrő között, amikor egy kanyarban összeütközött a szemből érkező járművel. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőr és utasai ittasak voltak, de a helyszínre érkező rendőrök kábítószergyanús port is találtak a kocsiban. A karambol végül tömegverekedésig fajult – adta hírül a Borsonline.hu.

Csak a gázspray állította meg a közúti baleset utáni tömegverekedést

Fotó: Gé/Bors

Még javában tartott a hatósági intézkedés, amikor a terepjárós rokonai megjelentek, és rátámadtak a vétlen sofőrre. A felbőszült pereputtyot a helyszínen tartózkodó rendőröknek is csak nagy nehézségek árán, gázspray bevetésével sikerült lecsillapítaniuk.

Videón a tömegverekedés

A megdöbbentő esetről videó is készült, amit a Tények.hu mutatott be. A riportból az is kiderül, hogy a baleset és az azt követő balhé miatt a mentők végül két súlyos és egy könnyű sérültet szállítottak kórházba.

