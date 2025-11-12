Aki látta, beszállt: vádat emeltek a tömegverekedés résztvevői ellen

Két és fél évvel ezelőtt, 2023 márciusában, egy Nyíregyházán készült videó söpört végig az interneten, ahol a felvételen az látszik, ahogy a Mamma Mia szórakozóhely előtt biztonsági őrök és a vendégek brutálisan bántalmazzák egymást. A nyíregyházi tömegverekedés ügyében Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró szerdán hirdetett elsőfokú ítéletet: a három fő vádlottat letöltendő, kettőt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Összesen több mint 15 év szabadságvesztést róttak ki a rendbontókra – írta a Szon.hu.

Tömegverekedés a szórakozóhely előtt

Fotó: Dodó Ferenc

Tömegverekedés: senki sem maradt ki

A verekedés 2023. március 4-én hajnalban kezdődött, amikor a szórakozóhely biztonsági őrei megtagadták egy korábban problémás viselkedésű vendég, a III. rendű vádlott beengedését. A kialakuló szóváltást követően a férfi telefonon azonnal a helyszínre hívta testvérét és édesapjukat.

A két csoport között hamarosan verekedés alakult ki és a jelenlévők közül is többen beszálltak a balhéba.

A sérülések súlyosak voltak: volt, aki zúzódásokkal vagy agyrázkódással megúszta, ám a fiúk édesapjának a törött bordája átszúrta a tüdejét. Emellett az egyik biztonsági őrnek is eltört a szemgödre.

Az életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt indult eljárásnak 11 vádlottja volt, akik mindannyian sérülést szenvedtek az összecsapásban. Négyen közülük az előkészítő ülésen beismerték bűnösségüket, ők jogerősen felfüggesztett szabadságvesztést, illetve pénzbüntetést kaptak.

Mindenki vádlott és mindenki sértett

Az ügy I. rendű vádlottja, a tavaly júniusi tárgyaláson korábbi vallomásait olvasta fel. Ebben elmondta, hogy a sértettet azért nem engedték be a szórakozóhelyre, mert korábban verekedést provokált. Az elsőrendű vádlott bár bűnösnek érezte magát és megbánta a történteket, hangsúlyozta, hogy önvédelemből cselekedtek. A sértett szintén bűnösnek vallotta magát, bocsánatot kért, és azt mondta, dühös lett, amikor nem engedték be.

A feljavított videófelvételek segítették a bíróságot a verekedés pontos rekonstruálásában. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró a vádlottakat garázdaságban és testi sértésben találta bűnösnek. A bíróság a vádlottakat többségében társtettesként elkövetett garázdaságban és testi sértésben találta bűnösnek.