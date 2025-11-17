Dühöngő nő tört-zúzott az egyik magyar vasútállomáson – videó

Botrányos jelenet játszódott le november 12-én a bicskei vasútállomáson. Szemtanúk szerint egy nő először hangosan kiabált, majd rugdosni kezdte az állomás egyik szemetesét. Tört-zúzott. Még az épület egyik üvegablakába is belerúgott, amely a helyiek szerint hangos reccsenéssel tört ripityára. A sérült felületet ideiglenesen OSB-lappal fedték le, hogy az utasok biztonságosan közlekedhessenek az épület mellett - írta meg a Feol.hu.

Tört-zúzott egy nő a bicskei vasútállomáson november 12-én

Fotó: Facebook

Videóra vették azt, ahogy tört-zúzott

Több utas is látta, sőt le is videózták a nem hétköznapi jelenetet, amely a helyi Facebook-csoportokba is felkerült. Többen felháborodtak. Az egyik kommentelő azt írta: „csak idő kérdése volt, hogy újra történjen valami”, mivel a vasútállomást alig egy évvel ezelőtt már megrongálták.

Több jelzőlámpát is leszereltek, és vízelvezető rácsokat szedtek fel.

A november 12-i vandalizmus után rongálás miatt indult nyomozás a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A rendőrök tanúkat hallgatnak ki és elemzik a felvételeket. Egyelőre nem tudni, hogy a nőt sikerült-e azonosítani, mivel a dühöngés után elmenekült. Aki felismeri a felvételek alapján, jelentkezzen a megyei kapitányságon, de akár a 112-őt is felhívhatja!

Amíg a bicskei vasútállomáson ez a nő dühöngött, addig Budapesten egy család kétségbeesetten kereste a családanyát, aki Budakeszin tűnt el egy nappal korábban. Végül vasárnap megtalálták, amiről ide kattintva olvashat.

A videót az alábbi linken láthatja: