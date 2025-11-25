Megszólalt az édesapa: kiderült, mire spóroltak a Huszti ikrek haláluk előtt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg januárban a skóciai magyar közösséget. A Huszti ikrek, Henrietta és Eliza nyomtalanul eltűntek, majd hetek múlva a Dee folyó adta vissza holttestüket. A gyászoló édesapa, Huszti Miklós most először mesélt arról, mi derült ki a lányok hagyatékáról és hogy milyen megrendítő döntés előtt áll - írta a Borsonline.hu.

A Huszti ikrek a tragédia előtt még a folyóparton sétáltak

Fotó: Bors

A 32 éves testvérpár egy évtizede építgette az életét Aberdeenben. Nem éltek nagy lábon, kétkezi munkával keresték a kenyerüket, az albérletükben is szerényen voltak és minden megspórolt fontot egy skóciai bankszámlára pakoltak. A család nem is sejtette, hogy a lányok nagy terveket szövögetnek

Haza akartak költözni. Lakásra gyűjtöttek, de már itthon akartak ingatlant venni”

– árulta el az édesapa, akinek a hangja többször is elcsuklott.

A hagyatéki tárgyaláson derült fény arra, mekkora összeget sikerült félretennie a két lánynak. Pontos számot nem kívánt elárulni a család, de az biztos, hogy a hazaszállítás többmilliós költségének több mint a háromszorosát spórolták össze. A tragédia súlya mellé így egy olyan örökség érkezett, amellyel senki sem akart szembenézni.

A pénzt végül háromfelé osztották: az édesanya, Huszti Miklós és a temetés körüli ügyeket intéző egyik testvér kapott belőle.

A tragédia után nehéz döntést kell meghozni

Hogy mit csinálok ezzel a pénzzel, nem tudom. Bár ne kellene rajta gondolkodni. Azt beszéltük a feleségemmel, hogy eladjuk a tornyospálcai otthonunkat és egy másfél szobás lakást vennénk Kisvárdán. Nekünk nagy ez a 110 négyzetméter. De nem tudom… ”

– mondja megtörten.

A tragédiát tovább súlyosbította, hogy a családot újabb csapás érte:

Nem vagyunk jól. Ezt nem lehet elgondolni, erre nem lehet felkészülni. Nem segít az idő sem. Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rájuk. Közben a feleségem is elvesztette a kislányát, meghalt tüdőgyulladásban. Őt is eltemettük. Nem tudom, mi jöhet még...”

– zárja könnyeivel küszködve Miklós.

A Huszti ikrek tragédiájának története így továbbra sem engedi el a családot, fájdalmuk enyhítésében az egész ország mellettük áll.