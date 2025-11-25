Hegyimentők siettek a fiatal segítségére, nem hiszi el, mi történt vele

Az alig 18 éves Moieciu-ból indult túrázni, és hamar bajba került a hegységben. A túrázó a 112-es segélyhívót értesítette, miután eltévedt az erdőben, és nem tudta pontosan megadni a helyét. Arról sem tudott beszámolni, miért hagyta el a jelzett turistautat a Grind menedékházhoz vezető úton – írta a Maszol.ro.

Átázott, eltévedt túrázó miatt volt szükség a hegyimentők segítségére

A hegyimentők minden próbálkozása, hogy visszairányítsák a turistát a menedékházhoz, sikertelen volt. A férfi jelezte, hogy átázott, ezért a mentőcsapat elindult a helyszínre. A keresésben a hegyimentők mellett részt vett Tilea Pepi tanár úr is, aki a közeli gerincről ereszkedett le, és átkutatta a környező erdős területet.

Fiatal túrázó tévedt el a hegyekben

A túrázót végül megtalálták, majd Zenyestre kísérték, ahonnan taxival tudott tovább utazni a szállására. A beszámolók szerint a fiatal városi ruhában, tornacipőben és farmerben indult el hegyetmászni, ami tovább növelte a veszélyt.

A hegyimentők felhívták a figyelmet:

A hegyen nem vagy a civilizációban, és ha nem tartod be a szabályokat, lehet, hogy nem jutsz vissza a civilizációba. Így hát az »Így ne!« sorozatunk részeként reméljük, hogy legközelebb legalább a cipőfűzőjét beköti, ha már az »öltözékét« nem sikerül megváltoztatnia… Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna a helyzet.

