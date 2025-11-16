Kigyulladt egy lakás, az idős férfi nem tudott kimenekülni a felhalmozott lomoktól

Vasárnap hajnalban lángok pusztítottak Komlón egy társasház első emeletén. A tűzoltók hamar kiérkezték az Ifjúság úthoz, azonban már nem tudták megmenteni az idős áldozat életét– írta meg a Bama.hu.

Egy húsz négyzetméteres szobából indult a tűz, majd az erkélyre is átterjedt, ahol felhalmozott lomok égtek

Fotó: Illusztráció/Unsplash

A tűzoltók gyorsan megfékeztek a lángokat, azonban már túl késő volt

A szakemberek tűzvizsgálati eljárásban próbálják kideríteni, hogyan csaptak fel a lángok. A tűzoltók hangsúlyozták az eset kapcsán, hogy a felhalmozott lomok nemcsak a tűz kockázatát fokozzák, hanem a menekülést is akadályozzák az ilyen, kiélezett helyzetekben.

November 5-én szerda reggel a tető beomlásához vezetett egy tűzeset. A tűzoltók az oltási munkálatok közben holttestet találtak a romok alatt.