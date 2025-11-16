Kigyulladt egy lakás, az idős férfi nem tudott kimenekülni a felhalmozott lomoktól

Komlón, az Ifjúsági úton lángok csaptak fel vasárnap hajnalban egy lakóépület első emeletén. Hiába érkeztek ki gyorsan a tűzoltók, egy idős férfin már nem lehetett segíteni.
Vasárnap hajnalban lángok pusztítottak Komlón egy társasház első emeletén. A tűzoltók hamar kiérkezték az Ifjúság úthoz, azonban már nem tudták megmenteni az idős áldozat életét– írta meg a Bama.hu.
A tűzoltók gyorsan megfékeztek a lángokat, azonban már túl késő volt
A szakemberek tűzvizsgálati eljárásban próbálják kideríteni, hogyan csaptak fel a lángok. A tűzoltók hangsúlyozták az eset kapcsán, hogy a felhalmozott lomok nemcsak a tűz kockázatát fokozzák, hanem a menekülést is akadályozzák az ilyen, kiélezett helyzetekben.
November 5-én szerda reggel a tető beomlásához vezetett egy tűzeset. A tűzoltók az oltási munkálatok közben holttestet találtak a romok alatt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!