Komló

Kigyulladt egy lakás, az idős férfi nem tudott kimenekülni a felhalmozott lomoktól

Komlón, az Ifjúsági úton lángok csaptak fel vasárnap hajnalban egy lakóépület első emeletén. Hiába érkeztek ki gyorsan a tűzoltók, egy idős férfin már nem lehetett segíteni.
Vasárnap hajnalban lángok pusztítottak Komlón egy társasház első emeletén. A tűzoltók hamar kiérkezték az Ifjúság úthoz, azonban már nem tudták megmenteni az idős áldozat életét– írta meg a Bama.hu.

Egy húsz négyzetméteres szobából indult a tűz, majd az erkélyre is átterjedt, ahol felhalmozott lomok égtek
Egy húsz négyzetméteres szobából indult a tűz, majd az erkélyre is átterjedt, ahol felhalmozott lomok égtek
Fotó: Illusztráció/Unsplash

A tűzoltók gyorsan megfékeztek a lángokat, azonban már túl késő volt

A szakemberek tűzvizsgálati eljárásban próbálják kideríteni, hogyan csaptak fel a lángok. A tűzoltók hangsúlyozták az eset kapcsán, hogy a felhalmozott lomok nemcsak a tűz kockázatát fokozzák, hanem a menekülést is akadályozzák az ilyen, kiélezett helyzetekben.

November 5-én szerda reggel a tető beomlásához vezetett egy tűzeset. A tűzoltók az oltási munkálatok közben holttestet találtak a romok alatt.

 

