Karnyújtásnyira volt a segítség: nem tudták megmenteni az idős bácsit - képek, videó

Kedden este tűz ütött ki a házban és most minden ablaka betörve, üresen tátong. A gazdák nincsenek otthon. Egyikük – a szerencsésebb – kórházba került; a másik, Gyuri bácsi lelke pedig már megpihent. Ő lett a tápiószelei halálos háztűz áldozata – írta Szoljon.hu.

Emberi életet követelt a halálos lakástűz

Fotó: Mészáros János/MTI

A dél-pesti kisváros szélén elhelyezkedő, csendes Zsolt utcában csaptak fel a lángok kedden késő este, abban a bizonyos családi házban. A kigyulladt szobában a tűzvész erejét az elszenesedett franciaágy maradványai jelzik. A koromtól feketén ragyogó ágykeret között még látható az elhunyt szemüvege. A környezet a nyugodt élet emlékét őrzi: a szekrényen az idős párról készült fénykép, a fotelben összekötözött levelek, a szobában pedig ott áll a sétabot és a járókeret.

„Terike néni, Apu meghalt. Benn égett a tűzben”

A kedd este a tápiószelei Zsolt utcában kiütött tűzvész tragikus eseménysorozatot indított el. A halálos áldozat, Gyuri bácsi, korábbi sérülése miatt ágyhoz volt kötve, ami megakadályozta, hogy a lángok elől önerőből elmeneküljön.

A szomszédok gyorsan reagáltak: egy éber szomszéd csöngetésére érkező másik lakosnak még sikerült betörnie az ajtót és kimentenie Klárikát, a mozgáskorlátozott feleséget, akit kórházba szállítottak.

Azonban a beözönlő, sűrű füst miatt lehetetlen volt visszamenni Gyuri bácsiért, noha a segítség csupán karnyújtásnyira volt tőle. A mentők és a tűzoltók gyors beavatkozása ellenére az idős férfi bennégett. A gondozónő, aki hajnalig a helyszínen várakozott, megtörten nyilatkozott: az elhunyt nyugodt életre vágyott gázszerelőként, de a tragédia meghiúsította ezt. A feleség sorsa bizonytalan, mivel otthona lakhatatlanná vált.

