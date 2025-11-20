Két ember és egy macska veszett oda a kecskeméti háztűzben

Tűz ütött ki csütörtök délelőtt egy száz négyzetméteres, közművek nélküli épületben Kecskeméten, a Szarkás tanyán. A tűzoltók a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét, illetve egy macska tetemét találták meg – számolt be a tragikus esetről a Baon.hu.

A tűz következtében az épület teteje beszakadt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Kecskemét külterületén, egy erdős területen lévő tanyaépület teljes terjedelmében égett, a ház teteje beszakadt. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálatot indít.

A füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal riaszt

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az otthonunkban keletkező tüzek mihamarabbi észlelése életet és értékeket menthet. Egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből.

