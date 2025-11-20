Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

tűz

Két ember és egy macska veszett oda a kecskeméti háztűzben

23 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljes terjedelmében égett a közmű nélküli vályogház. A tűz oltása és a romok átvizsgálása során egy nő és egy férfi holttestét, valamint egy macska tetemét találták meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzhalálos tűzesetKecskeméttűzeset

Tűz ütött ki csütörtök délelőtt egy száz négyzetméteres, közművek nélküli épületben Kecskeméten, a Szarkás tanyán. A tűzoltók a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét, illetve egy macska tetemét találták meg számolt be a tragikus esetről a Baon.hu. 

A tűz következtében az épület teteje beszakadt
A tűz következtében az épület teteje beszakadt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Kecskemét külterületén, egy erdős területen lévő tanyaépület teljes terjedelmében égett, a ház teteje beszakadt. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálatot indít.

A füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal riaszt

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy az otthonunkban keletkező tüzek mihamarabbi észlelése életet és értékeket menthet. Egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, ekkor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből.

Az Origo éppen a helyszínen tartózkodó munkatársa számolt be róla, hogy kigyulladt egy lakóház teteje Budapesten, a Szent István-bazilikánál lévő karácsonyi vásár közvetlen közelében. Részletek itt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!