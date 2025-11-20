Forró helyzet Mernyén: lángba borult a szotyola a terményszárítóban

Nem sokkal éjfél után riasztották a tűzoltókat Mernye külterületére, ahol lángra kapott egy mintegy húszméteres terményszárító napraforgómaggal teli belső tere. A tűz a berendezés aljában csapott fel, és gyorsan terjedni kezdett – írta a Sonline.hu.

Tűz ütött ki éjjel egy mernyei terményszárítóban, a napraforgómag kapott lángra

Fotó: freepik.hu/illusztráció

Gyorsan megfékezték a tűz terjedését

A létesítményben dolgozó két munkás azonnal nekiesett a lángoknak porral oltóval, de információink szerint egyikük olyan rosszul lett a füsttől és a hőségtől, hogy a helyszínre érkező mentők ellátására szorult.

A napraforgótűzhöz a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei, a dombóvári magasból mentő, valamint a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A terményszárítóban nagyjából 30–40 tonna napraforgó volt.

A tűz végül csak néhány négyzetmétert érintett, a kaposvári tűzoltók pedig légzőkészülékben, gyors beavatkozással megfékezték a lángokat. Az oltást követően megkezdődtek az utómunkálatok is: a szakemberek sugárvédelem mellett leürítik a szárítót, hogy kizárják az esetleges visszagyulladást.

Kedden este tűz ütött ki egy tápiószelei házban, amelynek ablakai azóta betörve, az épület kihaltan áll. A tűz halálos áldozatot követelt. Részletek az Origo.hu oldalán.