Így fogott kezet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Pokoli lángokkal égett egy háromszintes raktárépület Makón – videó

Péntek hajnalban Makón kigyulladt egy száz éves raktárépület. A sokkoló tűzesetben az épület tetőszerkezetét beborították a hatalmas lángok.
Makón egy száz éve épített háromszintes raktárépület gyulladt ki. A sokkoló tűzesethez nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók – számolt be róla a Delmagyar.hu.

Pokoli kép a tűzesetről Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Borzasztó tűzeset, hatalmas lángok

A tűzesetnél a makói hivatásos tűzoltók segítségére siettek Orosházáról is. A lángba borult épület udvarát az egyik oldalról a mentősök épületegyüttese határolja, az épület mögött a tűzoltólaktanya kapott helyet. Az oltás megkezdésekor a tetőszerkezet már lángolt. 

A Delmagyar.hu munkatársai a helyszínről arról számoltak be, hogy a földről a tűzoltók két vízsugárral próbáltak oltani, a harmadik vízágyú egy emelőkosárból vette ki a részét a tűz megfékezésében.

