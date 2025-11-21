Negyven tűzoltó birkózott meg a karácsonyi vásár mellett fellobbant brutális belvárosi tűzzel – videó

Hírlevél

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Drámai tűzeset történt tegnap Budapest belvárosában, a bazilika előtti karácsonyi vásár szomszédságában. A lángokat negyven tűzoltó tudta csak megfékezni, akik öt vízsugárral oltottak – derült ki a fővárosi katasztrófavédelem Origónak megküldött közleményéből.
A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat csütörtök délután az V. kerületben, ahol egy társasház ötödik emeleti lakása, valamint az épület teteje égett nagy terjedelemben csütörtökön délután a Szent István téren, a Hercegprímás utcánál – közölte az Origóval Kiss Ádám István, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Negyven tűzoltóra volt szükség, hogy eloltsák a lángokat a belvárosi tűzesetnél
Fotó: FKI

Tűzoltók a bazilika szomszédságában

Mint arról tegnap a helyszínen tartózkodó kollégánk beszámolt, nagy lánggal égett a belvárosi ház tetőszerkezete a karácsonyi vásár közelében, a Szent István tér 3. szám alatt. Az épületet gyorsan kiürítették az oltási munkálatok során.

A katasztrófavédelem közölte: a tűz az ötödik emeleti lakáson kívül két további ingatlanra is átterjedt. A helyszínen dolgozó tűzoltók összesen öt vízsugárral dolgoztak, hárommal a tetőt, kettővel az alatta levő szintet oltották.

A munkálatok közben megbontották a ház tetőszerkezetét, ahol beizzásokat tapasztaltak. A tűzoltásban több mint negyven tűzoltó tizenegy tűzoltó gépjárművel vett részt.

A drámai tűzről videó is készült:

 

