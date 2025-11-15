Tanúk meghallgatásával folytatódott a patacsi tűzvész tárgyalása

A korábbi tájékoztatás szerint a 2022 augusztusában történt patacsi tűzvész ügye a Pécsi Járásbíróságról áthelyezésre került a Pécsi Törvényszékre. Az áthelyezés oka a taláros testület korábbi közlése szerint az volt, hogy a vád tárgya a feltételezések szerint meghaladhatja az eredetileg meghatározott mértéket, és különösen nagy, vagy azt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozásának minősülhet. Ezen súlyosabb minősítés elbírálása pedig már a törvényszék hatáskörébe tartozik – írta a Bama.hu.

Több milliós kárt okozott a tűzvész

Fotó: Löffler Péter/BAMA

Gödörből indult a tűzvész

A 2022-es patacsi tűzvész megfékezésében több mint kétszáz ember vett részt és még helikoptereket is be kellett vetni a lángok ellen. Az ügyészség a tüzet okozó férfit közveszélyokozás vétségével és más bűncselekménnyel vádolja, büntetésül pedig szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A vádlott a járásbíróságon korábban a hulladékkezelés rendjének megsértése vádpontban elismerte büntetőjogi felelősségét, a közveszélyokozás vádját azonban elutasította.

A Pécsi Törvényszék által ismertetett vádirat szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi zártkerti ingatlanba, ahol életvitelszerűen élt. Itt ismerkedett meg szerény körülmények között élő szomszédjával. A vádlott miután meglátta, hogy a szomszéd telkén, a kapujukkal szemben, néhány méterre egy 1 méter széles, 2 méter hosszú és 40-50 centiméter mély gödör található, engedélyt kért a férfitől annak használatára.

Tiltott hulladékégetés

A szomszéd beleegyezett a használatba. A vádlott ezt követően, 2021 nyarától kezdve – a tűzgyújtási szabályokat figyelmen kívül hagyva – a saját ingatlanán keletkezett kommunális hulladékokat ebben a gödörben, nyílt térben égette el.

Miután a szomszéd tudomására jutott, hogy a vádlott tevékenysége szabálytalan, 2022-ben többször is kérte, hogy hagyja abba az égetést. A vádlott azonban ezeket a kéréseket figyelmen kívül hagyta.

A vádirat szerint 2022. augusztus 18-án, kora délután, 14 óra körül a vádlott ismét megjelent a szomszéd területén, hogy hulladékot égessen. A gödörben ekkor már műanyag, fémdobozok és egyéb általános háztartási szemét volt.