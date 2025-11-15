Tanúk meghallgatásával folytatódott a patacsi tűzvész tárgyalása

A korábbi tájékoztatás szerint a 2022 augusztusában történt patacsi tűzvész ügye a Pécsi Járásbíróságról áthelyezésre került a Pécsi Törvényszékre. Az áthelyezés oka a taláros testület korábbi közlése szerint az volt, hogy a vád tárgya a feltételezések szerint meghaladhatja az eredetileg meghatározott mértéket, és különösen nagy, vagy azt meghaladó kárt okozva elkövetett közveszély okozásának minősülhet. Ezen súlyosabb minősítés elbírálása pedig már a törvényszék hatáskörébe tartozik – írta a Bama.hu.
Gödörből indult a tűzvész
A 2022-es patacsi tűzvész megfékezésében több mint kétszáz ember vett részt és még helikoptereket is be kellett vetni a lángok ellen. Az ügyészség a tüzet okozó férfit közveszélyokozás vétségével és más bűncselekménnyel vádolja, büntetésül pedig szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
A vádlott a járásbíróságon korábban a hulladékkezelés rendjének megsértése vádpontban elismerte büntetőjogi felelősségét, a közveszélyokozás vádját azonban elutasította.
A Pécsi Törvényszék által ismertetett vádirat szerint a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi zártkerti ingatlanba, ahol életvitelszerűen élt. Itt ismerkedett meg szerény körülmények között élő szomszédjával. A vádlott miután meglátta, hogy a szomszéd telkén, a kapujukkal szemben, néhány méterre egy 1 méter széles, 2 méter hosszú és 40-50 centiméter mély gödör található, engedélyt kért a férfitől annak használatára.
Tiltott hulladékégetés
A szomszéd beleegyezett a használatba. A vádlott ezt követően, 2021 nyarától kezdve – a tűzgyújtási szabályokat figyelmen kívül hagyva – a saját ingatlanán keletkezett kommunális hulladékokat ebben a gödörben, nyílt térben égette el.
Miután a szomszéd tudomására jutott, hogy a vádlott tevékenysége szabálytalan, 2022-ben többször is kérte, hogy hagyja abba az égetést. A vádlott azonban ezeket a kéréseket figyelmen kívül hagyta.
A vádirat szerint 2022. augusztus 18-án, kora délután, 14 óra körül a vádlott ismét megjelent a szomszéd területén, hogy hulladékot égessen. A gödörben ekkor már műanyag, fémdobozok és egyéb általános háztartási szemét volt.
Ez történt az ügyészség szerint
Miután a vádlott öngyújtóval meggyújtotta a hulladékot, a keletkező lángok a szárazság és az erős szél hatására azonnal átterjedtek a gödröt övező aljnövényzetre. A tűz ezután nagy sebességgel és intenzív lángokkal kezdett terjedni keleti, délkeleti irányba.
A vádlott a veszélyt látva azonnal megpróbálta eloltani a tüzet, melyben a szomszédja is segített, ám a kísérlet sikertelennek bizonyult. A szomszéd, látva az oltás kudarcát, kérte a vádlottat, hogy értesítse a katasztrófavédelmet. A vádlott ezt először elutasította, de nem sokkal később felhívta a barátnőjét, és arra kérte, hogy hívjon segítséget a terjedő tűzvész megfékezéséhez.
