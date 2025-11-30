UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényéből: a Columbus-dosszié

Az 1960-as évek végére Magyarországon is elérte a csúcspontját az UFO-láz. Az amerikai sajtóban rendszeresen jelentek meg beszámolók idegen civilizációkról, a szovjet tudomány pedig időről időre magasabb rendű égi jelenségeket emlegetett. A magyar lakosság végül a cenzúra résein átszivárgó hírek és a szamizdatban terjedő fordítások hatására, hirtelen a kozmikus testvériség gondolatával kezdett foglalkozni. A szocialista hatalom számára azonban minden, ami nyugati vagy spirituális volt, egyaránt gyanúsnak számított. Az állambiztonság szemében az UFO-kultusz sem pusztán ártalmatlan fantáziálás volt, hanem lehetséges fedőtörténet, egy találkozási pont a rendszerrel szemben álló értelmiségiek, az okkultizmusban hívő fiatalok és az alternatív gondolkodók között. A Miskolci László által kikutatott és Magyar UFO-Akták című könyvében nyilvánosságra hozott „Columbus” fedőnevű dosszié is emiatt jött létre. A titkosszolgálat precízen, ügynöki jelentések formájában dokumentálta, kik és milyen célból érdeklődnek a csillagok üzenetei iránt.
Kutatás az állambiztonság levéltárában
Mielőtt bemutatnánk a Columbus dossziét, előbb érdemes kitérni arra, hogyan is kerültek nyilvánosságra az iratok. – Az UFO-kérdéssel is foglalkozó Keviczky Kálmán (1909–1998) katonatiszt nevére figyeltem fel állambiztonsági tematikájú könyvekben – mondta az Origónak Miskolci László azon kérdésünkre, hogyan szerzett tudomást a szocialista időkben működő állambiztonsági szolgálatoknak a téma iránti érdeklődéséről. Hozzátette: 2017-ben vagy 2018-ban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) is posztolt egy hasonló aktáról a Facebookon, ami még jobban felkeltette a figyelmét.
Kiemelte: a kilencvenes években többen is próbálkoztak betekinteni az iratokba, ám nem jártak sikerrel, holott az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és több nyugati országban is nyilvánossá vált számos ilyen anyag.
Az akkori kutatók egy-két oldalas kérvényt nyújtottak be a miniszterelnöknek és a honvédelmi vezetőnek, hogy hozzák nyilvánosságra az UFO-aktáikat. A válasz természetesen az volt, hogy Magyarországon nincsenek UFO-akták és ilyen észlelésekről a honvédség sem tud. Úgy voltam vele, teljesen felesleges így próbálkozni, mert úgy sem fognak színt vallani és odaadni őket, hiszen nem véletlenül titkosak”
– hangsúlyozta Miskolci László, aki máshogy próbálkozott. Olyan kérvényeket adott be a Honvédelmi Minisztériumnak és az ÁBTL-nek, amely szerint Keviczky aktáit szeretné kutatni, valamint néhány katonai bázis történetét, ám egy szót sem ejtett UFO-król. Ehhez tudományos támogatást is kellett szereznie, ami sikerült dr. Ferencz Csaba űrkutató személyében. A dossziékban Keviczky megfigyelésein és a kiskatonák kihágásain kívül aztán ott voltak a kutatót érdeklő témák is.
Miskolci László szerint már a Kádár-korszakban is észleltek UFO-tevékenységet a katonai bázisok területén, például Kaposváron, Taszáron és egyéb helyeken.
Lekörözték a legfejlettebb csúcstechnológiát is, így nem nagyon tudtak velük mit kezdeni. Vizuális és radarészlelés is volt, amiket jól dokumentáltak és a titkosítás pecsétjével látták el őket. Ha valamelyik katona mégis elbeszélte a dolgot, akkor súlyos megrovásban részesítették, mert államtitoknak minősült”
– mondta Miskolci László, aki kiemelte: nagyon örült, hogy Magyarországon elsőként ő publikálhatta ezeket az aktákat a már említett könyvében.
A nő, aki más világokkal beszélt
A dosszié egyik legkülönösebb alakja Heltai Magdolna volt, akit a jelentések következetesen „Heltai Magda” néven emlegetnek. Ő volt az első, aki nyíltan azt állította Magyarországon, hogy kapcsolatba lépett földönkívüli lényekkel. A kor egyik legismertebb tévés személyisége, Varga György 1968-ban készített vele interjút, amelyet ma már dokumentumtörténeti ritkaságként tartanak számon. Ebben Heltai kijelentette:
1962 januárjában telepátiával felkerestek az Eridani Epszilon lakói és Cygni B 61 lakói… tudtunk tárgyalni. És kérik, hogy békés élet uralkodjon a Földön”
– olvasható Miskolci László könyvében.
A kijelentés, amely akkoriban meghökkentette az embereket, a belügy számára azonnal riasztó jelnek számított. A telepatikus kapcsolat és az idegen üzenetek ugyanis tökéletesen beleillettek abba a kategóriába, amelyet a rendszer pszichológiai befolyásolási veszélynek nevezett.
Az első megfigyelések és a lejegyzett UFO-akták
A később „Columbus” fedőnév alatt futó dossziéban azonban Heltai Magda neve már korábban is feltűnt. A nyomok egészen az 1960-as évek elejére vezetnek vissza, amikor egy „Hajdú” fedőnevű ügynök már megfigyelés alatt tartotta a nő környezetét.
A jelentések szerint Heltai nemcsak UFO-kkal, hanem asztrológiával, lélekvándorlással és misztikus tanokkal is foglalkozott, ezek pedig a korszak ideológiai szűrőjén át nézve irracionális tevékenységnek minősültek.
Az egyik, 1960. november 17-én kelt jelentés így fogalmaz:
Heltai Magda asztrológusnővel Tárkányi Zoltán eddig egyetlen alkalommal találkozott… Heltai elmondta, hogy hisz a lélekvándorlásban és biztosan érzi, hogy egyik előző életében buddhista lámakolostorban volt szerzetes. Azt mondta Tárkányiról, hogy szerinte rendelkezik az atlantiszi harmadik szemmel.”
– idézet az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának dokumentumából, amelyet Miskolci László kutatott ki és megjelentette fentebb említett kötetében.
A dokumentumokból kitűnik, hogy Heltai köré hamarosan kis spirituális kör szerveződött: grafológusok, jósnők, asztrológusok, és olyan fiatalok, akik érdeklődtek a keleti filozófiák iránt. Az állambiztonság azonban ezt nem egy újfajta világnézetként, hanem potenciális politikai szektaként értelmezte.
Az érintett jelentésben a megfigyelés célja a „Ifjú Hungaristák” fedőnevű bizalmas nyomozás keretében az volt, hogy azonosítsák azokat a személyeket, akik misztikus eszmékbe burkolt rendszerellenes magatartást tanúsítanak.
A „Columbus” akta megnyílik
Az 1970-es évek közepére a belügy már külön tematikus dossziét vezetett az UFO-ügyekről. Ekkor már az egész országban akadtak olyan emberek, akik észleltek furcsa fényeket az égen, vagy hitték, hogy kapcsolatban állnak kozmikus testvérekkel, a hatóságok számára ez a jelenség pedig egyre inkább ellenőrizhetetlenné vált. Így született meg hivatalosan is a „Columbus” fedőnevű operatív nyilvántartás, amelynek célja a hazai UFO-kutató csoportok és kontaktszemélyek felderítése volt.
Az egyik Miskolci László által felkutatott levéltári dokumentum 1975. augusztus 5-én kelt jelentésben ez áll:
A magyarországi Ufó társulat vezetője Heltai Magda, aki a tmb. megítélése szerint befelé forduló, kicsit egzaltált ember benyomását kelti. Heltai Magdához még nem jutottam el. Heltai Magda magnószalagja és pszichológiai tesztje a birtokomban van. Heltai Magda lakásán nincs telefon.”
A sorok egyszerre hétköznapiak és nyugtalanítók. Az ügynök beszámolója hűvösen rögzíti, hogy Heltai életét részletesen feltérképezték, a lakását lehallgatni nem lehetett, ezért más módszereket alkalmaztak:. Levelezéseket gyűjtöttek, pszichológiai profil készült személyéről, és a róla szóló magnófelvételeket archiválták.
Ami különösen érdekes: az ügynök említi, hogy a birtokában van „pszichológiai teszt” és „magnószalag” is, de ezek az anyagok ma már nincsenek meg. Feltehetően vagy megsemmisítették őket a rendszerváltás előtt, vagy egyszerűen eltűntek a több tízezer aktát kitevő iratrengetegben.
A félelem és a fantázia határán
A Heltai Magdolna körül szövődő történet nemcsak egy különc nő története volt. Ő lett a tükör, amelyben a Kádár-korszak önmaga félelmeit látta viszont. Egyfelől a hatalom tartott minden spontán szerveződéstől, amely nem az állam égisze alatt működött, másfelől viszont a társadalom peremén egyre többen kerestek spirituális válaszokat a technológiai és ideológiai világ közé szorítva.
- Az UFO-hit,
- a reinkarnáció,
- a telepátia
mind olyan gondolatok voltak, amelyek a hivatalos materialista világképpel szembementek.
Az állambiztonság ezért a földönkívüli kapcsolatokat is úgy kezelte, mint potenciális társadalmi fertőzést.
A jelentésekben gyakran előforduló kifejezéseket is a rendszer a spiritualitást politikai fenyegetésként értelmezte.
A „Columbus” dossziéban ma már csak töredékek maradtak fenn. Az eredeti magnószalagok, a levelezések George Adamskival, valamint a pszichológiai profilok mind eltűntek.
Ezeket az anyagokat vagy nem tartották fontosnak, vagy részben megsemmisítették őket, de az biztos, hogy az idők során elvesztek. Ez a megfogalmazás pedig önmagában is sokatmondó, ugyanis a korszakban, ahol minden papírlap és minden emberi mondat értékes megfigyelési adat lehetett, valamiért mégis eltűnt minden, ami egy földönkívüliekbe vetett hittel foglalkozott, ami nem feltétlenül irható fel a véletlen számlájára.
Heltai Magdolna életéről keveset tudunk
Az állambiztonsági jelentésekből kiderül, hogy a VIII. kerületben lakott, szerény körülmények között, családjával együtt. A szülei állítólag
féktelenül gyűlölték a fennálló rendszert, amely elvágta karrierjüket”
– olvasható egy 1960-as jelentésben.
Ez már önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a nő fokozott figyelmet kapjon.
A hatóságok számára az UFO-téma tehát nem csupán a misztikum terepe volt, hanem politikai kockázat is. Olyan ember, aki hisz a „felsőbb hatalmakban”, talán könnyebben hisz abban is, hogy a földi hatalom tévedhet.
Ma, több évtized távlatából nézve a „Columbus” akta inkább tűnik egy korszak különös pszichológiai lenyomatának, mintsem valódi hírszerzési anyagnak. Egy dokumentumgyűjtemény, amelyben összemosódik a hit, a fantázia és a megfigyelés, mindez a hidegháborús Magyarország groteszk tükrében.
Heltai Magdolna története pedig – akár igaz volt, akár nem – máig szimbolikus, hiszen adott egy nő, aki a csillagokkal akart beszélni, végül a földi megfigyelés áldozata lett. A telepatikus üzenetek helyett lehallgatott jelentések, a kozmikus testvérek helyett pedig ügynökök szóltak hozzá. A „Columbus” dosszié pedig csak a kezdet volt. A következő évtizedekben az állambiztonság még több UFO-aktát nyitott, ahogy a paranormális észlelések, az ezoterikus körök és a különleges képességű emberek száma nőtt.
(Az idézett eredeti jelentések Miskolci László: Magyar UFO-Akták c. könyvéből származnak)