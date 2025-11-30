UFO-akták az állambiztonság páncélszekrényéből: a Columbus-dosszié

Az 1960-as évek végére Magyarországon is elérte a csúcspontját az UFO-láz. Az amerikai sajtóban rendszeresen jelentek meg beszámolók idegen civilizációkról, a szovjet tudomány pedig időről időre magasabb rendű égi jelenségeket emlegetett. A magyar lakosság végül a cenzúra résein átszivárgó hírek és a szamizdatban terjedő fordítások hatására, hirtelen a kozmikus testvériség gondolatával kezdett foglalkozni. A szocialista hatalom számára azonban minden, ami nyugati vagy spirituális volt, egyaránt gyanúsnak számított. Az állambiztonság szemében az UFO-kultusz sem pusztán ártalmatlan fantáziálás volt, hanem lehetséges fedőtörténet, egy találkozási pont a rendszerrel szemben álló értelmiségiek, az okkultizmusban hívő fiatalok és az alternatív gondolkodók között. A Miskolci László által kikutatott és Magyar UFO-Akták című könyvében nyilvánosságra hozott „Columbus” fedőnevű dosszié is emiatt jött létre. A titkosszolgálat precízen, ügynöki jelentések formájában dokumentálta, kik és milyen célból érdeklődnek a csillagok üzenetei iránt.

Az UFO-akták Magyarországon is szép számmal léteztek

Kutatás az állambiztonság levéltárában

Mielőtt bemutatnánk a Columbus dossziét, előbb érdemes kitérni arra, hogyan is kerültek nyilvánosságra az iratok. – Az UFO-kérdéssel is foglalkozó Keviczky Kálmán (1909–1998) katonatiszt nevére figyeltem fel állambiztonsági tematikájú könyvekben – mondta az Origónak Miskolci László azon kérdésünkre, hogyan szerzett tudomást a szocialista időkben működő állambiztonsági szolgálatoknak a téma iránti érdeklődéséről. Hozzátette: 2017-ben vagy 2018-ban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) is posztolt egy hasonló aktáról a Facebookon, ami még jobban felkeltette a figyelmét.

Kiemelte: a kilencvenes években többen is próbálkoztak betekinteni az iratokba, ám nem jártak sikerrel, holott az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és több nyugati országban is nyilvánossá vált számos ilyen anyag.

Az akkori kutatók egy-két oldalas kérvényt nyújtottak be a miniszterelnöknek és a honvédelmi vezetőnek, hogy hozzák nyilvánosságra az UFO-aktáikat. A válasz természetesen az volt, hogy Magyarországon nincsenek UFO-akták és ilyen észlelésekről a honvédség sem tud. Úgy voltam vele, teljesen felesleges így próbálkozni, mert úgy sem fognak színt vallani és odaadni őket, hiszen nem véletlenül titkosak”

– hangsúlyozta Miskolci László, aki máshogy próbálkozott. Olyan kérvényeket adott be a Honvédelmi Minisztériumnak és az ÁBTL-nek, amely szerint Keviczky aktáit szeretné kutatni, valamint néhány katonai bázis történetét, ám egy szót sem ejtett UFO-król. Ehhez tudományos támogatást is kellett szereznie, ami sikerült dr. Ferencz Csaba űrkutató személyében. A dossziékban Keviczky megfigyelésein és a kiskatonák kihágásain kívül aztán ott voltak a kutatót érdeklő témák is.