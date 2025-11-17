Újabb fordulat ByeAlex drogbotrányában

Hétfőn kora délután jelent meg a budai Labanc úton található rendőrségi épületnél ByeAlex, akit egy drogügy miatt idéztek be kihallgatásra. A zenész igyekezett elkerülni a felismerést: mályvaszínű kapucnis felsőt, fekete kabátot, baseballsapkát és napszemüveget viselt a Blikk fotósorozata szerint.

ByeAlex

Fotó: Instagram/byealexittvan

A bejáratnál egyedül csöngetett be, majd nem sokkal később a kerítésen belül, napszemüveg nélkül tűnt fel. Ekkor már egy férfi kísérte, feltehetően az ügyvédje, aki korábban is járt már az épületnél. Az énekes kihallgatása nagyjából két óra hosszáig tartott, ami után kijött az épületből. Nem az autójába ült, hanem kísérőivel gyalog indult tovább.

A múlt héten házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekara több tagjánál. A rendőrök tájékoztatása szerint akkor

az énekes 5 gramm kokaint adott át nekik.

Ezt a mennyiséget a szakértők körülbelül 20 adagra elegendőnek minősítették.

ByeAlex és két másik férfi

Az ügyben nemcsak az énekes, hanem két másik férfi ellen is eljárás indult. Egyikük — egy 45 éves budapesti férfi — állítólag a zenekarral is kapcsolatban állt, és saját fogyasztásra, valamint értékesítésre is szerzett be kábítószert. A nyomozók szerint ő egy 63 éves, olasz állampolgártól vásárolta az anyagot. Őket a bíróság pénteken 30 napra letartóztatta.

A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ByeAlex elterelésre mehet,

ha együttműködik a hatóságokkal, ami az első alkalommal tetten ért fogyasztóknál megszokott eljárás. Egy friss törvénymódosítás miatt viszont már nem elég annyit mondania, hogy saját maga fogyasztotta volna a drogot: a beszerzés körülményeiről is részletesen be kell számolnia. A zenész egyelőre nem kommentálta az ügyet, még a közösségi felületein sem reagált.

