Egy 3 éves kisfiú úszásoktatáson volt a minap. Amikor az oktató észrevette, hogy a gyerek víz alá került és nem jön fel a felszínre, azonnal odarohant és kiemelte a vízből, eközben valakit mentőt hívott. A gyerek akkor már nem lélegzett, újra kellett éleszteni.

Újra kellett éleszteni egy 3 éves kisfiút egy budapesti uszodában 2025 novemberében

Fotó: Pixabay.com

A diszpécser segített a gyerek életét megmenteni. Folyamatosan mondta a jelenlévőknek, mit tegyenek a mentők megérkezésééig. Az OMSZ Facebook-ra posztolt beszámolója szerint a beavatkozás gyors és szakszerű volt:

néhány perces újraélesztés után a kisfiú vizet köhögött fel, és sírni kezdett. Ez annak a jele, hogy a légzése helyreállt.

A mentők stabilizálták az állapotát az életmentő beavatkozás után, és kórházba vitték megfigyelésre.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai köszönetet mondtak azoknak, akik nem tétlenkedtek, és időben megkezdték az életmentést. A poszt szerint a kisfiú állapota stabil, várhatóan felépül majd.

